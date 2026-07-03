Anche se mancano diverse settimane all'ultima puntata di Temptation Island, sul web sta già circolando l'anticipazione su come sarebbe andata a finire tra Sara e Gabriele. Intervistato da Gabriele Parpiglia, infatti, il single Andrea ha spoilerato che la coppia sarebbe scoppiata soprattutto per merito suo e che ora lui avrebbe voglia di rivedere la ragazza lontano dalle telecamere.

Le dichiarazioni sul finale di Temptation Island

Il regolamento di Temptation Island vieta ai protagonisti di spoilerare cos'è successo nel villaggio fino alla messa in onda di tutte le puntate, ma al single Andrea sembra non importare più di tanto.

In un'intervista che ha rilasciato a Gabriele Parpiglia, e che è stata pubblicata il 2 luglio, il tentatore ha anticipato come si sarebbe concluso il viaggio nei sentimenti della coppia più chiacchierata di questa edizione del reality.

"Sono contento perché ho liberato Sara, la coppia è scoppiata. Lei si è staccata da Gabriele e da quella relazione piena di malessere", ha dichiarato il ragazzo poche ore fa.

Il futuro lontano dai riflettori

Andrea si è detto convinto del fatto che Sara e Gabriele non si sarebbero più visti dopo il falò di confronto a Temptation Island, e forse anche per questo motivo spera di avere una chance con la ragazza.

"Mi sono affezionato e ho voglia di conoscerla. Non sono innamorato, ma da cosa nasce cosa", ha detto il tentatore che nelle prime due puntate del reality si è avvicinato moltissimo alla giovane estetista.

Chissà come avrà reagito la redazione all'importante spoiler che ha fatto il single, soprattutto a fronte del fatto che il faccia a faccia tra i due dovrebbe andare in onda tra pochi giorni (molto probabilmente mercoledì 9 luglio).

La fuga e la mancata squalifica

Gabriele ha chiesto il falò di confronto a Sara dopo un episodio che è sulla bocca di tutti da giorni: il ragazzo è scappato dal suo villaggio e correndo ha raggiunto quello dove viveva la fidanzata.

Se il giovane non è stato squalificato è perché non ci sono stati contatti né fisici né verbali con la compagna (lui ha dialogato solo con il single Andrea), quindi nessuno dei due ha violato il regolamento del programma.