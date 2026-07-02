In questi giorni è uscito un nuovo numero di Uomini e donne Magazine e al suo interno si possono trovare le interviste di molti protagonisti della scorsa edizione del dating-show. Marco Troiani, ad esempio, ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con Cinzia Paolini, di quello che faranno durante l'estate e di un sogno che spera di realizzare prima dell'inizio del prossimo anno.

L'amore fuori dagli studi di Uomini e donne

Sembra procedere a gonfie vele la storia d'amore tra due protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di Uomini e donne.

Da quando si sono concluse le registrazioni del programma, infatti, Marco e Cinzia sono diventati quasi inseparabili e lo ha confermato anche lui in un'intervista che è stata pubblicata in questi primi giorni di luglio.

Quando gli è stato chiesto che progetti ha per l'estate, infatti, il cavaliere ha risposto: "A giugno sono stato a Salerno da lei e ho conosciuto suo figlio, poi siamo stati insieme a Milano e forse andremo in crociera e in Calabria".

Marco pronto al grande passo

A quasi due mesi dalla fine delle riprese di Uomini e donne, dunque, Marco e Cinzia hanno trovato un equilibrio e stanno facendo progetti importanti.

"Lei ha fatto due fedine e ha indossato l'anello di fidanzamento, stiamo affrontando questa relazione con molta serietà", ha spiegato il protagonista del trono Over prima di sorprendere tutti con una dichiarazione inaspettata.

Quando gli è stato domandato come vede il suo futuro con la dama, il cavaliere ha detto: "Sogno di sposarla prima del 2027".

Sono parole di un certo peso quelle che ha pronunciato Marco sul futuro con la donna che ha conosciuto in tv e della quale si professa perdutamente innamorato.

Dubbi sul ritorno in studio

Anche se Marco e Cinzia sono felicemente fidanzati, tra i fan di Uomini e donne c'è chi è convinto che entrambi saranno regolarmente nel parterre quando inizieranno le registrazioni della nuova edizione.

Si dice che gli studi Elios dovrebbero riaprire i battenti alla fine di agosto e solamente allora si saprà se questo grande amore sarà più forte di quello per le telecamere: nel caso non dovessero lasciarsi nel prossimo mese e mezzo, i due sarebbero automaticamente fuori dal cast della stagione 2026/2027 del dating-show.