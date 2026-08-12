Lory Ferrari è stato il tentatore di Sabrina Soussi nell'ultima edizione di Temptation Island. Ma ha fatto molto parlare di sé e sorridere il pubblico perché non è sembrato minimamente preso dalla ragazza, rifiutando alcune sue avances e concedendole solo un bacio sotto le coperte.

Sabrina si è più volte sfogata con le proprie compagne d'avventura, ammettendo di non vedere un interesse nei suoi confronti da parte di Lorenzo. Ma nonostante ciò ha voluto provarci fino alla fine proponendogli di andare in bagno dove non sarebbero stati ripresi dalle telecamere.

Però questa sua richiesta è stata prontamente rifiutata, con Lory che senza giri di parole ha voluto dirle che preferiva fare le cose alla luce del sole senza nascondersi. Ma nelle scorse ore l'uomo è stato immortalato in presenza di Sara Palumbieri, ex fidanzata di Gabriele Govoni.

Lory Ferrari beccato con Sara Palumbieri: il botta e risposta con Sabrine Soussi

Sabrina Soussi ha detto: "Lory può fare quello che vuole, non è né mio amico né il mio fidanzato". Non si è fatta attendere la replica di Lorenzo, che non ha perso tempo per lanciare una frecciatina a Sabrina: 'Mi è arrivata una notizia ufficiale: non siamo amici. E finalmente siamo d'accordo'.

E poi ha voluto chiarire il suo rapporto con Sara, affermando che non sono fidanzati e che stanno facendo due vacanze separate in Sardegna.

Ma, siccome hanno condiviso un percorso a Temptation Island, ogni tanto si sentono per incontrarsi per un drink. E così Lorenzo Ferrari ha voluto mettere a tacere le voci che lo vedeva insieme a Sara Palumbieri, che tra l'altro nelle scorse ore ha anche fatto vedere il tatuaggio che si è fatta con Soraya Sabetta con la scritta "Niente è come sembra", un chiaro riferimento alla loro recente esperienza a Temptation Island.