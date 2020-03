Belém è un affascinante quartiere situato nella parte occidentale di Lisbona, in cui sorgono molte attrazioni turistiche della capitale portoghese.

Cosa visitare a Lisbona, nel quartiere di Belém

Tra le attrazioni turistiche più importanti di Lisbona, vi è il meraviglioso Monastero de los Jeronimos, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall'Unesco. Risale al 1505: fu costruito in onore di Vasco da Gama. All’interno del monastero, sono custodite la tomba dell'esploratore portoghese, quella del suo più grande cantore, il poeta Luís Vaz de Camões, ed anche quella del celebre scrittore Fernando Pessoa.

Il costo del biglietto è 10 euro.

Attraversando la strada, si giunge in un grande parco in cui è possibile ammirare la bellissima Torre di Belém, anch'essa dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Venne fatta costruire in ricordo dei gloriosi tempi delle conquiste portoghesi d'oltreoceano, proprio nel punto in cui partivano le spedizioni di Vasco da Gama. La Torre di Bélem è stata utilizzata come faro, come fortezza, ed anche come punto di pagamento del pedaggio per le navi che volevano approdare a Lisbona.

Si classifica come uno dei maggiori esempi dello stile "manuelino", integrando perfettamente elementi architettonici arabi e veneziani. La facciata è molto ricca, mentre gli interni sono estremamente sobri. Il biglietto costa 6 euro, ma è possibile acquistare un unico biglietto che permette di visitare sia la Torre di Belém che il Monastero de los Jeronimos, al prezzo scontato di 12 euro.

Proseguendo, si incontra l'imponente Monumento alle Scoperte, in portoghese Padrão dos Descobrimentos.

La versione attuale risale al 1960. La prima versione fu fatta costruire nel 1940, per celebrare l'epoca delle scoperte portoghesi avvenute tra il 1400 ed il 1500. Il monumento rappresenta una nave che si accinge a salpare, sulla quale sono raffigurate le figure di famosi personaggi storici portoghesi. È possibile salire fino alla cima del monumento, dalla quale si può ammirare una bellissima vista della città.

Il biglietto costa 4 euro.

Guardando verso l'altra sponda del fiume Tago, si possono ammirare il Ponte 25 de Abril, ed il meraviglioso Cristo-Rei, un'enorme statua alta 28 metri, posta su un piedistallo di 75 metri, ispirata al Cristo di Rio de Janeiro, in Brasile, e posizionata in modo tale da guardare in volto la statua gemella, a migliaia di chilometri di distanza. La sua costruzione risale al 1959. E' possibile entrare all'interno della statua tramite un'ascensore circolare che fa tappa in 14 "Stazioni della Croce", prima di arrivare ai piedi del Cristo, così da poter avere l’idea del movimento verso Dio, come una vocazione celeste.

Il biglietto d'ingresso costa 5 euro.

I Pastéis de Belém

Nei pressi del Monastero de los Jeronimos è possibile gustare una delle meraviglie gastronomiche del Portogallo: i Pastéis de Belém. Furono proprio i monaci del monastero ad inventarne la ricetta e a cominciare a venderli alla popolazione, durante i tempi di crisi dovuti alla Rivoluzione Liberale del 1820. Nel 1834 furono costretti ad abbandonare il monastero, ed anche la piccola, ma promettente pasticceria. Tuttavia, uno dei monaci vendette la ricetta segreta ad un imprenditore locale che all'epoca possedeva una grande raffineria di zucchero e che, nel 1837, inaugurò la pasticceria 'Pastéis de Belém', in cui, attualmente, sono venduti oltre 20.000 pasticcini al giorno.

Lisbona: quanto costa una visita a Belém

Una gita in giornata a Belem che includa una visita piuttosto completa dell'intero quartiere costa circa 35 euro, così ripartiti: 2 x 2,00 euro per i biglietti di andata e ritorno da Lisbona, in autobus (oppure 2 x 3,00 euro in tram); 4,00 euro per il biglietto d’ingresso al Padrao dos Descobrimentos; 12,00 euro per il biglietto d’ingresso alla Torre de Belem ed al Mosteiro dos Jeronimos; 4,00 euro per un pastel de Belém ed un caffè; 10 euro per un pranzo leggero.