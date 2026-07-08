Il governo Meloni ha destinato oltre 147 milioni di euro a progetti volti al miglioramento delle infrastrutture idriche in Basilicata. L'annuncio, diffuso dal senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa, si basa su una ricognizione degli interventi aggiornata al 31 dicembre 2025, a testimonianza di un impegno concreto per la sicurezza e l'efficienza del sistema idrico regionale.

Una quota significativa di questi finanziamenti, quasi 50 milioni di euro, è stata assegnata per l’ammodernamento tecnologico della rete gestita da Acquedotto Lucano. Questi fondi sono specificamente indirizzati alla riduzione delle perdite, alla digitalizzazione dei sistemi e all'implementazione dello smart metering.

L'intervento include rilievi dettagliati, la modellazione delle reti e la sostituzione delle condotte più critiche.

Parallelamente, importanti risorse sono state stanziate per le grandi infrastrutture. In particolare, 11,5 milioni di euro sono dedicati al riefficientamento della Galleria Acerenza‑Genzano, opera strategica per la distribuzione idrica. A ciò si aggiungono 10 milioni di euro per l’interconnessione tra gli schemi idrici del Melandro e del Marmo, per ottimizzare la gestione delle risorse.

L'attenzione si estende anche alla sicurezza sismica e alla manutenzione straordinaria dei principali invasi lucani. Tra questi, il Pertusillo (5,5 milioni di euro), Genzano (3,7 milioni), Saetta (3 milioni), San Giuliano (3 milioni), Camastra (2,5 milioni), Toppo di Francia (2 milioni) e Monte Cotugno (1,3 milioni).

Ulteriori interventi sono previsti per Abate Olonia e Gannano, a completamento del piano di messa in sicurezza e potenziamento.

Il comparto agricolo beneficia anch'esso di investimenti specifici, con 4,5 milioni di euro destinati a un invaso sperimentale sul fiume Agri a Marsico Nuovo. Inoltre, 700 mila euro sono stati allocati per la ristrutturazione dei pozzi irrigui tra Rionero, Atella, Barile e Rapolla, a supporto delle attività agricole.

Il riefficientamento della Galleria Acerenza‑Genzano

Il progetto di riefficientamento della Galleria Acerenza‑Genzano, con un finanziamento complessivo di 11,50 milioni di euro, ha già registrato spese effettive fino al terzo trimestre del 2025. L'intervento rientra nella misura “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico” e coinvolge i comuni di Acerenza, Genzano di Lucania e Banzi, evidenziando l'importanza territoriale dell'opera.

Interventi per digitalizzazione e smart metering

Per gli interventi di digitalizzazione, monitoraggio e smart metering, un atto di concessione del 18 settembre 2025 ha formalizzato l'affidamento del progetto PNRR-M2C4-I4.2_069 ad Acquedotto Lucano Spa. L'importo del vantaggio economico per queste operazioni, finalizzate alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua potabile, ammonta a 11.266.170,92 euro, a testimonianza di un impegno per una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse idriche.