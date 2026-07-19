A partire dal 20 luglio 2026, la città di Genova accoglie una svolta epocale nel suo sistema di trasporto pubblico: l'entrata in servizio dei primi filobus completamente elettrici. Questi innovativi mezzi, destinati a operare sulla linea 20, rappresentano un passo fondamentale verso la modernizzazione e la sostenibilità della mobilità urbana. I nuovi veicoli, del modello Solaris Trollino nT18, hanno superato con successo le prove tecniche e hanno visto il completamento della formazione specifica per il personale di guida nel corso dell'ultima settimana, preparandosi così al loro debutto ufficiale.

Tecnologia all'avanguardia e comfort a bordo

I filobus Trollino nT18 si distinguono come veicoli di ultima generazione, progettati per coniugare efficienza e benessere dei viaggiatori. Con una lunghezza di 18 metri, ogni mezzo offre una capacità complessiva di 133 posti, di cui 36 a sedere. Gli interni sono stati meticolosamente studiati per garantire il massimo comfort ai passeggeri: sono presenti due postazioni specificamente attrezzate per persone con disabilità, complete di rampa di accesso facilitato, e ben 40 prese USB strategicamente distribuite nell'abitacolo per la ricarica dei dispositivi. L'esperienza di viaggio è ulteriormente migliorata dall'illuminazione a LED e dall'impianto di aria condizionata, che assicurano un ambiente sempre gradevole.

Il cuore tecnologico di questi nuovi filobus è la tecnologia Imc (In motion charging), una soluzione innovativa che conferisce ai mezzi una notevole versatilità. Grazie a essa, i veicoli possono operare sia nella tradizionale modalità bifilare, sia con la più moderna alimentazione a batteria elettrica. Ogni filobus è equipaggiato con quattro pacchi di batterie, intelligentemente posizionati tra il tetto e il vano posteriore, garantendo così una maggiore flessibilità operativa e la capacità di percorrere le vie di Genova anche in assenza di linea aerea.

Massima sicurezza e sistemi di monitoraggio integrati

La sicurezza, sia per l'autista che per i passeggeri, è stata una priorità assoluta nella fase di progettazione.

A tal fine, la cabina del posto guida è stata concepita per essere completamente chiusa, offrendo un ambiente protetto per il conducente. I filobus sono dotati di un sofisticato impianto di videosorveglianza che include sei telecamere per il controllo generale. A queste si aggiungono quattro telecamere specifiche per il sistema di conta-passeggeri e ben sette telecamere di servizio, dedicate al monitoraggio costante delle aste e delle porte. L'insieme di queste dotazioni tecnologiche assicura un controllo capillare e una maggiore protezione durante l'intero arco del servizio.

In sintesi, l'introduzione di questi nuovi filobus elettrici segna un importante passo avanti per la città di Genova. L'amministrazione cittadina conferma così il suo impegno verso una mobilità urbana più sostenibile e attenta alle esigenze dei propri cittadini, proiettandosi verso un futuro di trasporti pubblici efficienti e rispettosi dell'ambiente.