L’assessora regionale all’agricoltura, Speranza Girod, ha presentato ad Aosta il 9 luglio 2026 il nuovo regolamento del concorso Modon d'Or. La competizione, tradizionalmente dedicata alla migliore Fontina DOP prodotta in alpeggio, intende ora ampliare il proprio significato, valorizzando chi contribuisce a mantenere vivo il territorio montano valdostano.

La principale novità dell’edizione 2026 è l’introduzione di riconoscimenti speciali, fino a cinque, che si affiancano alle tradizionali cinque forme Modon d’Or. Questi premi mirano a dare visibilità a chi rappresenta il futuro dell’agricoltura di montagna, al contributo delle donne, alle aziende familiari con lunga tradizione e a coloro che presidiano il territorio in alta quota, operando in condizioni sfidanti.

Il termine per la presentazione delle domande di adesione è fissato a venerdì 23 ottobre.

Dettagli del concorso e criteri di premiazione

Il concorso Modon d'Or è promosso dall’Assessorato regionale in collaborazione con la Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales, il Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina e la Cooperativa Produttori Latte e Fontina. Possono partecipare le forme di Fontina DOP prodotte in alpeggio durante il mese di luglio, con una forma ammessa per ciascun alpeggio. La selezione delle forme vincitrici avviene attraverso sessioni di assaggio condotte da tre giurie: una tecnica, una composta da operatori del territorio e una d’eccellenza.

L’assessora Girod ha ribadito l’obiettivo: “Vogliamo ampliare il significato del Modon d'Or.

Accanto al riconoscimento della migliore Fontina DOP d’Alpeggio, desideriamo valorizzare anche le persone e le realtà che, ogni giorno, contribuiscono a mantenere vivo il nostro territorio”. L’iniziativa sostiene inoltre la Fontina d’alpeggio commercialmente, inserendo le forme selezionate in iniziative promozionali per valorizzarne il profilo economico.

Valorizzazione della Fontina DOP e del territorio valdostano

Il concorso si conferma un’iniziativa chiave per la promozione della Fontina DOP, simbolo identitario della Valle d’Aosta, e per il riconoscimento del lavoro degli agricoltori di montagna. I premi speciali rappresentano un passo significativo verso la valorizzazione di persone, aziende familiari e comunità che preservano un patrimonio unico di cultura, lavoro e identità. L’attenzione rivolta a giovani, donne e tradizioni familiari testimonia l’impegno istituzionale per la sostenibilità e vitalità dell’agricoltura di montagna.