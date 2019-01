Annuncio

Palermo-Salernitana apre la ventesima giornata del campionato di Serie BKT: il match dello stadio Renzo Barbera è in programma questa sera, venerdì 18 gennaio, con fischio di inizio previsto per le ore 21.00.

Attualmente i rosanero sono in un vero e proprio stato di grazia: dal 9 settembre, data dell'ultima sconfitta subita dai siciliani a cospetto del Brescia, gara che terminò con il risultato di 2-1 in virtù della doppietta di Donnarumma e rete di Moreo, gli uomini di Roberto Stellone hanno inanellato un filotto di dodici risultati utili consecutivi.

Una striscia composta precisamente da sette successi e cinque pareggi, che nel complesso hanno consentito di guadagnare 29 punti.

Diversa è la situazione in casa Salernitana: l'ultima gara dell'anno solare 2018, di scena allo stadio Arechi lo scorso 30 dicembre contro il Pescara, è terminata con una sconfitta roboante per 2-4. Lontano dalle mura amiche gli uomini di Gregucci hanno collezionato appena quattro punti, frutto di altrettanti pareggi e di altrettante sconfitte.

Nessuna vittoria in trasferta per i campani, che si apprestano ad affrontare una delle corazzate della serie cadetta, pronta a fare il salto nel massimo campionato italiano.

Il match Palermo-Salernitana sarà diretto dal signor Federico Dionisi della sezione di L'Aquila, coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale della sezione di Genova e Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo.

Dove vedere la sfida Palermo-Salernitana

Il match dello stadio Renzo Barbera in programma questa sera 18 gennaio con fischio di inizio previsto per le ore 21.00 sarà visibile sia in chiaro sulle reti Rai, ovviamente su Rai Sport (disponibile anche in HD al canale 57 del digitale terrestre), che detiene i diritti del campionato cadetto, sia su Dazn, previo abbonamento mensile dal costo di 9,99 euro.

In entrambi i casi è possibile seguire l'incontro Palermo-Salernitana anche in streaming, attraverso l'ausilio delle applicazioni RaiPlay e Dazn, disponibili sui principali market store per tablet, smartphone e laptop.

Inoltre RaiPlay è raggiungibile anche sul sito internet ufficiale, mentre per la piattaforma del gruppo Perform è possibile usufruire, esclusivamente per i nuovi utenti, della promozione riservata a chi decide di abbonarsi ora, con la possibilità di visualizzare Dazn per un mese gratis, per poi pagare a partire dal mese successivo.