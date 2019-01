Annuncio

Annuncio

Uno dei giocatori che l'Inter vuole blindare in vista della prossima estate è il centrale slovacco, Milan Skriniar. Arrivato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro. il difensore ha sorpreso tutti con il proprio rendimento, risultando essere quasi sempre il migliore in campo, anche nel peggior periodo attraversato lo scorso anno dai nerazzurri, tra dicembre e febbraio. Anche quest'anno Skriniar si è confermato sugli stessi livelli, con la differenza che in questa stagione si è messo in evidenza anche in Champions League, tenendo testa ad avversari del livello di Luis Suarez e Harry Kane.

Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno attirato ulteriormente l'attenzione dei top club europei.

L'Inter vuole blindare Skriniar

L'Inter vuole blindare i suoi migliori elementi e, oltre al rinnovo di Mauro Icardi, si tratta anche per quello del centrale slovacco Milan Skriniar.

Advertisement

Al momento l'ex Sampdoria ha un contratto fino a giugno 2022 a quasi due milioni di euro a stagione e non mancano i club che sono pronti a mettere sul piatto cifre importanti. Tra questi i due club di Manchester, il City e lo United, che sono arrivati ad offrire sessantacinque milioni di euro all'Inter nelle precedenti sessioni di mercato (I Citiziens a gennaio, i Red Devils a giugno).

Il giocatore non si è mai sbilanciato in pubblico, non creando alcuna polemica e, anzi, ha smentito [VIDEO] tutti i rumors sui giornali secondo cui ci sarebbero problemi in sede di rinnovo. Anche nelle varie interviste rilasciate, il centrale slovacco ha più volte dichiarato di voler continuare la propria avventura con la maglia dell'Inter. La richiesta dell'entourage è quello di raddoppiare l'attuale stipendio, sfiorando i quattro milioni di euro a stagione.

Advertisement

I club interessati a lui

Non mancano ancora i club interessati a lui. Oltre al Manchester United [VIDEO], che ha sempre interesse per il centrale slovacco, c'è da segnalare anche il sondaggio del Barcellona, alla ricerca di un grande rinforzo in quel ruolo. A dimostrarlo c'è il fatto che in questo mese di gennaio i blaugrana hanno preso Jeison Murillo in prestito dal Valencia, rimandando a giugno il grande investimento. Inter che, comunque, ha fatto sapere di non essere intenzionata a sedersi al tavolo delle trattative per nessuna offerta, a meno che qualcuno non decida di mettere sul piatto una cifra superiore ai cento milioni di euro. Occhio anche al Paris Saint Germain che, però, ha come obiettivo principale Kalidou Koulibaly.