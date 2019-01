Annuncio

Mario Mandzukic è stato il grande assente [VIDEO], suo malgrado, della sfida di Supercoppa Italiana tra la Juventus e il Milan, vinta dai bianconeri con il risultato di 1 a 0, grazie ad una prodezza di Cristiano Ronaldo che, in questo modo, alza il suo primo trofeo ufficiale da giocatore bianconero.

Mandzukic, comunque, è un combattente sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco e, quindi, non ha fatto mancare il suo sostegno alla squadra a cui, prima dell'inizio della partita, aveva fatto il classico "in bocca al lupo" tramite Twitter.

E sempre tramite Twitter ha voluto rassicurare i milioni di tifosi juventini circa le sue condizioni di salute ma, soprattutto, sul suo prossimo rientro in campo.

Le ipotesi sull'infortunio e sul recupero del giocatore

Secondo diverse fonti giornalistiche l'attaccante croato sarebbe dovuto rimanere fuori dal rettangolo di gioco per più di un mese.

Infatti, secondo alcune indiscrezioni avrebbe accusato un problema al flessore sinistro che avrebbe richiesto, addirittura, un'operazione chirurgica. Successivamente l'allarme sarebbe rientrato in quanto, in base ai successivi accertamenti, si tratterebbe di un risentimento muscolare agli adduttori. Problema che non richiederebbe, quindi, di effettuare un'operazione chirurgica, la quale invece allungherebbe inevitabilmente i tempi di recupero del giocatore

Il Tweet inviato da Mario Mandzukic

Lavorando duramente per tornare con i miei compagni in un paio di settimane 💪🏻💪🏻 nel frattempo, sono il loro più grande tifoso - in bocca al lupo per stasera! 👌🏻😉

⚪️⚫️ #forzajuve #finoallafine #stepbystep #neverstop #juvespirit #mm17🌪 pic.twitter.com/ts0cJXNFr2 — Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) 16 gennaio 2019

Come accennato, è stato lo stesso attaccante croato a diradare i timori che, sicuramente, attanagliavano i tifosi bianconeri [VIDEO]e rendevano meno gioiosa la festa per la vittoria del primo trofeo della stagione e di Cristiano Ronaldo da giocatore della Juventus.

Dal tenore del messaggio di Mandzukic si può ipotizzare che l'infortunio subito non sia stato poi così leggero. Infatti, l'attaccante croato esordisce affermando di stare "lavorando duramente" per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri prima possibile. Anzi Mandzukic è ancora più preciso sulla tabella di marcia che sembra essersi auto - imposto. Infatti, precisa, che intende tornare a disposizione dell'allenatore e della squadra entro "un paio di settimane".

Probabilmente, il fatto di aver saltato la sfida di Coppa Italia con il Bologna ma, ancora di più, la Supercoppa contro il Milan dell'ex Gonzalo Higuain, sta spingendo il croato a fare di tutto pur di tornare a giocare. Anche perché, si può dire che Mandzukic si è rivelato un'arma in più di fondamentale importanza per Allegri in questo campionato. Tanto più se si considera che prima dell'inizio della stagione ufficiale Allegri e la Juventus avevano fatto capire che con l'arrivo di Cristiano Ronaldo il croato sarebbe stato utilizzato di meno