Non sembra avere fine il periodo buio per Lars Sullivan in WWE: il suo futuro appare sempre più incerto alla corte della compagnia di Vince McMahon. La dirigenza, infatti, avrebbe iniziato a perdere la pazienza con lui a tal punto da far imbestialire il patron che, dopo aver pensato ad un enorme push per lui al debutto, avrebbe completamente cambiato idea. Il colosso, che avrebbe dovuto essere promosso da NXT (come avvenuto per gli Heavy Machinery, EC3 e Nikki Cross), a pochi giorni dall'ingresso ufficiale nel roster di Raw ha iniziato a soffrire di attacchi di panico.

Queste crisi lo avrebbero infatti portato a scomparire letteralmente dai radar della WWE, la quale, dopo un primo momento di comprensione, avrebbe iniziato a spazientirsi.

Questi rumors, che all'inizio sembravano essere tali, sono poi stati confermati da più voci autorevoli, come Dave Meltzer e Brad Shepard. Quale sarà dunque il futuro di "The Freak" Lars Sullivan in WWE? Dopo l'addio di Dean Ambrose, un altro Wrestler torna a far preoccupare e non poco la compagnia numero uno al mondo.

Lars Sullivan: il suo futuro in WWE è sempre più incerto

Come abbiamo detto in precedenza, il ragazzo nativo di Westminster, nel Colorado, avrebbe dovuto godere di un grande push al debutto, come già accaduto nel recente passato per un altro big man su cui la WWE sta puntando molto: Braun Strowman. In quest'ottica, sembrava ormai cosa fatta il suo match a Wrestlemania con John Cena.

Queste voci, però, sono state smentite da Brad Shepard che, in una recente intervista, ha dichiarato che questo piano è stato messo da parte. Difficilmente, salvo clamorosi colpi di scena, vedremo Lars Sullivan vs John Cena al Grandaddy of Them All.

Certo, la compagnia nelle ultime settimane, complice un calo piuttosto importante negli ascolti, ci ha abituati a colpi di scena importanti, ma al momento la speranza di vederlo debuttare nel Main Roster, dopo l'ottimo lavoro svolto nel territorio di sviluppo di NXT, è piuttosto bassa. Il suo esordio, quindi, sarà è rimandato a data da destinarsi.

Anche John Cena salterà Wrestlemania?

Lars Sullivan non è l'unico che rischia seriamente di saltare Wrestlemania: anche John Cena potrebbe non partecipare all'evento di wrestling più importante dell'anno.

Il 16 volte campione del mondo, infatti, quest'anno ha già mancato l'appuntamento della Royal Rumble per un presunto "infortunio": il bostoniano, lontano dal ring ormai da parecchio tempo, si sta dedicando alla carriera da attore, con ottimi risultati. Il rischio di non vedere in questa competizione uno dei pilastri della WWE, quindi, quest'anno è davvero concreto.