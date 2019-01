Annuncio

Il Milan ieri sera è stato sconfitto in finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus con un finale al veleno e carico di polemiche. Per i rossoneri è però tempo di lasciarsi tutto alle spalle e tuffarsi in queste ultime settimane di Calciomercato che potrebbe essere decisivo per il prosieguo della stagione rossonere. Diverse sono le operazioni in ballo per i dirigenti rossoneri, i quali sono alla prese con cessioni e rinnovi, oltre a tentare l'assalto al bomber [VIDEO]Piatek.

Calciomercato Milan: Zapata, Abate e Bellanova potrebbero rinnovare

In un'intervista rilasciata pochi giorni fa Rino Gattuso affermava come in questo momento Zapata può valere 40 milioni.

Probabilmente il tecnico rossonero ha esagerato, ma tale affermazione fa capire quanto il colombiano sia importante in questo momento per il Milan. Infatti con lui Rino ha un ottimo feeling e a furia di mettere a segno prestazioni praticamente perfette, Zapata sta dimostrando di meritarsi il rinnovo. Mentre per quanto riguarda un'altra bandiera storica si alzano le possibilità che possa proseguire la storia d’amore tra Ignazio Abate ed il Milan. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, le parti si starebbero accordando per un rinnovo fino al 2020.

Differente è il discorso per quanto riguarda una giovanissima promessa del Milan, infatti Il futuro del difensore classe 2000 Raoul Bellanova è incerto. Il suo contratto scade a giugno e secondo diverse indiscrezioni il giocatore sarebbe pronto alla partenza.

Le voci di un suo addio a parametro zero a fine stagione potrebbero non essere casuali, infatti Sampdoria, Atalanta e Bordeaux hanno già fatto partire i sondaggi. Ma il Milan sembrerebbe intenzionato a non far partire gratis un giovane cresciuto nel proprio vivaio. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' è infatti previsto un incontro con l'agente del giocatore in questi giorni per discutere di un possibile rinnovo.

Milan, quasi finita l'avventura di Higuain in rossonero, ma anche Calhanoglu potrebbe partire

Secondo quanto riportato da Eurosport l'avventura di Gonzalo Higuain [VIDEO] al Milan è praticamente finita, e ora l’attaccante argentino finirà al Chelsea dove ritroverebbe Maurizio Sarri con cui ha vissuto una partentesi molto felice ai tempi di Napoli. Sempre secondo 'Eurosport' la Juventus ha trovato l’accordo con il Chelsea per la cessione dell'argentino a gennaio, con la formula del prestito fino a giugno.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, oltre a Higuain, il Milan sacrificherà anche il numero 10 Calhanoglu. Per il turco – scrive la rosea – i rossoneri avrebbero già trovato l’accordo col Lipsia sulla base di 22 milioni di euro.

Come detto all'inizio i rossoneri, nel caso in cui queste operazioni andassero in porto, sarebbero pronti a puntare da subito su Krzysztof Piatek, bomber rivelazione di questo campionato, attualmente al Genoa.