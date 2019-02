Annuncio

La dirigenza della Juventus potrebbe decidere di effettuare una vera e propria rivoluzione nella prossima stagione. La panchina di Massimiliano Allegri è sicuramente a rischio, soprattutto per il fatto che la Juventus rischia seriamente di essere eliminata dalla Champions League, dopo il due a zero subito contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Una partita in cui il club bianconero ha certamente mostrato tutti i suoi limiti dal punto di vista del gioco. Il candidato principale a sostituire Allegri sulla panchina della Juventus è Zinedine Zidane, tecnico entrato nella storia del calcio per avere vinto ben tre Champions League consecutive con il Real Madrid. Il francese, inoltre, è rimasto sempre attaccato ai colori bianconeri e tornerebbe volentieri a Torino, per aprire un nuovo ciclo. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile rivoluzione con Zidane in panchina

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, Zinedine Zidane avrebbe rifiutato la panchina del Chelsea per il fatto che vorrebbe allenare la Juventus nella prossima stagione. L'allenatore francese potrebbe portare alcuni dei suoi "fedelissimi" del Real Madrid, come Isco e Marcelo, giocatori peraltro seguiti da tempo dal club bianconero. Ci sarebbero già stati dei contatti tra Zidane e il presidente bianconero Andrea Agnelli, i quali avrebbero trovato un principio di intesa. Isco e Marcelo hanno vissuto le loro migliori stagioni proprio con Zidane e tornerebbero certamente ad essere allenato da lui, tanto più per il fatto che a Torino ritroverebbero Cristiano Ronaldo, loro ex compagno di squadra al Real Madrid, con il quale hanno vinto tutto.

Possibile anche l'acquisto di Gareth Bale, che in questi giorni avrebbe rotto definitivamente con lo spogliatoio madrileno. Per arrivare al gallese, comunque, la Juventus potrebbe decidere di cedere Paulo Dybala. Il colpo in attacco potrebbe essere Mauro Icardi; l'attaccante sudamericano sembra ormai avere rotto con l'Inter, che ha deciso di togliergli la fascia di capitano. L'ex centravanti della Sampdoria si sente profondamente umiliato e la frattura pare insanabile. Il prezzo, inoltre, potrebbe abbassarsi notevolmente e la Juventus sarebbe in prima fila. La probabile formazione con Zidane sarebbe questa: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, MARCELO, Pjanic, Matuidi, ISCO, Ronaldo, ICARDI, BALE.