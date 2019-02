Annuncio

Si accendono le luci del leggendario Camp Nou: stasera 6 febbraio andrà in scena l'imperdibile semifinale della Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid. Rispetto all'anno precedente, i 'Blancos' sono calati in termini di prestazioni: l'addio di Cristiano Ronaldo sembra aver influito negativamente sull'andamento della squadra madrilena. Il Barcellona, invece, si gode il primo posto nella Liga spagnola. Questa sera, però, non ci sono scuse: si deve vincere. L'incontro sarà possibile seguirlo in streaming online.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Barcellona-Real Madrid è un classico tra le due storiche rivali iberiche che dominano da diversi anni il panorama calcistico europeo. La sfida di Copa del Rey verrà disputata alle ore 21:00 e sarà trasmessa esclusivamente dalla piattaforma Dazn.

Non ci sarà la possibilità di visualizzare l'evento su Sky o su Premium.

Chi possiede una smart tv, oppure una consolle di ultima generazione come la PlayStation 4 o la XBox One, potrà scaricare l'omonimo sito sul proprio dispositivo. Successivamente basterà eseguire il login e cliccare sul pulsante 'Play' sotto la descrizione della partita Barcellona-Real Madrid. Inoltre, attraverso le pagine social ufficiali di queste due compagini ci sarà l'opportunità di tenersi costantemente aggiornati sull'andamento della sfida.

Formazioni ufficiali Barcellona-Real Madrid

In attesa del fischio d'inizio, sono già state diramate le formazioni ufficiali dei due team. I blaugrana di mister Valverde si schiereranno in campo con il 4-3-3 ma non potranno fare affidamento su Lionel Messi.

Dunque, in porta ci sarà Ter Stegen mentre in difesa agiranno Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba. Spazio a Rakitic, Busquets e Arthur a centrocampo mentre in attacco giostreranno Malcom, Suarez e Coutinho.

Il Real Madrid di mister Santiago Solari si presenterà al Camp Nou con il 4-3-3. Tra i pali si posizionerà Courtois, il quale sarà supportato dai difensori Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo. A centrocampo opereranno Modric, Llorente e Kroos, in attacco spazio al tridente offensivo Lucas Vazquez-Benzema-Vinicius.

Pronostici della partita

Poiché molto distanti dalla capolista nella classifica della Liga, i Blancos cercheranno di ribaltare i pronostici per vincere e accedere alla finalissima.

Questa è la partita di andata, vincere fuori casa conta molto. Ed ecco che i pronostici di questa partita saranno over 2.50 e 'Goal' in quanto si prevede che segnino entrambe le squadre. Non resta che stare a guardare per scoprire il risultato finale del match.