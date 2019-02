Annuncio

Annuncio

Prosegue l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A e anche oggi, sabato 2 febbraio, è in programma il classico anticipo delle ore 20:30. In campo scenderà la Juventus di Massimiliano Allegri che dovrà affrontare il Parma, una sfida in programma allo Stadium di Torino. Il match di oggi dei bianconeri potrà essere seguito in diretta soltanto in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

Dove poter vedere Juventus-Parma di oggi in diretta streaming online da pc e tablet

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che tutti i tifosi della Juventus potranno seguire l'incontro di oggi contro il Parma a partire dalle ore 20:30 collegandosi al sito web Dazn.com, al quale bisogna però essere abbonati per seguire tutte le partite proposte.

Sarà possibile anche scaricare l'applicazione di Dazn sul proprio tablet oppure sul cellulare, con la quale seguire l'incontro della Juve di questa settimana direttamente dal proprio dispositivo mobile, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Advertisement

Niente da fare, quindi, per i tifosi bianconeri abbonati a Sky: il match di Serie A in programma questa sera non sarà visibile sulla pay-tv satellitare di Murdoch. Potrete tenervi aggiornati sul risultato dell'incontro di stasera anche sulla pagina Facebook e Twitter della squadra bianconera.

Una Juventus che in questo match di campionato viene data per favorita: secondo i bookmakers, infatti, i bianconeri guidati dal bomber Cristiano Ronaldo non dovrebbero avere problemi nel riuscire a portare a casa la vittoria, anche se sono reduci da una pesante sconfitta in Coppa Italia.

La Juventus fuori dalla Coppa Italia: rimangono scudetto e Champions League

Questa settimana, infatti, la Juventus ha affrontato l'Atalanta in una sfida valida per la qualificazione ai quarti di finale della Tim Cup, nella quale ha subito però una sonora sconfitta.

Advertisement

I bianconeri, infatti, sono stati fatti fuori dalla competizione, mettendo cosi fine al sogno di conquistare il 'triplete', sul quale puntavano i tifosi per questa stagione.

Al momento la Juventus continua a dominare la classifica del campionato di Serie A, mantenendo la leadership indiscussa su tutte le altre squadre. Ancora rimane la possibilità di vincere la Champions League, dato che i bianconeri proseguono il loro percorso nella competizione europea, avendo delle buone possibilità di riuscire a conquistare la tanto ambita coppa.