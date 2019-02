Annuncio

Che tra Isco e Santiago Solari non scorra buon sangue è ormai cosa risaputa. Il tecnico del Real Madrid, infatti, sotto la sua gestione ha utilizzato pochissimo il centrocampista spagnolo, relegandolo ai margini del progetto. Il calciatore, nella giornata di ieri, si è sfogato su Twitter, manifestando tutto il suo malumore.

La Juventus, nel frattempo, assiste alla vicenda da spettatrice molto interessata, vista l'enorme stima nei confronti dello spagnolo. Florentino Perez, d'altro canto, sembra essere "innamorato" di un elemento di spicco della rosa bianconera: si tratta di Paulo Dybala, utilizzato nell'insolito ruolo di trequartista da Massimiliano Allegri nella stagione in corso. Per lui, sarebbe pronta un'offerta "indecente" per la prossima stagione.

Isco alla Juve, Dybala al Real: tutti contenti

Isco più 60 milioni di euro per Dybala: questa, secondo i media spagnoli, e più precisamente secondo "Don Balon", sarebbe la proposta in arrivo sul tavolo della dirigenza bianconera. Nonostante la Juventus abbia sempre ritenuto incedibile il proprio numero 10, una simile offerta sarebbe quantomeno da valutare attentamente, soprattutto se sulla panchina della Vecchia Signora dovesse restare Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, infatti, è un grande estimatore di Isco, e lo vedrebbe molto bene nel centrocampo bianconero, nel quale oggi sembra mancare un po' di qualità.

D'altro canto, Dybala non sembra essere particolarmente contento della sua attuale gestione: solo due reti messe a segno dalla Joya in campionato, anche a causa di un posizionamento più arretrato all'interno del rettangolo di gioco, che lo vede spesso agire quasi da centrocampista.

Il mancato ingresso in campo nell'ultima gara casalinga contro il Parma, inoltre, ha creato più di un malumore nell'ex rosanero, tanto da portarlo al rientro anticipato negli spogliatoi, che gli è costato il richiamo da parte della società.

Isco e Solari ai ferri corti

Al di là del buon esito dell'eventuale trattativa tra il Real Madrid e la Juventus, una cosa è ormai certa: tra Isco e Santiago Solari è ormai rottura. Proprio ieri, il centrocampista spagnolo, per rispondere alle dichiarazioni di De La Red ("Isco deve sapere che il Real Madrid non aspetta nessuno") ha twittato delle parole forti nei confronti del suo attuale mister, accusandolo di non avere le stesse opportunità dei suoi compagni di squadra.

Subito dopo, però, ha promesso che continuerà a lavorare duramente affinché qualche chance possa essere concessa anche a lui.