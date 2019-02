Annuncio

La Juventus, dopo il pareggio contro il Parma, si è ritrovata ad analizzare gli errori commessi per non ripeterli. Adesso i bianconeri avranno due giorni di riposo per staccare la spina e per poi ritornare alla Continassa carichi e rigenerati per preparare il match contro il Sassuolo. Domenica prossima, non ci sarà ancora Leonardo Bonucci che è alle prese con il recupero per l'infortunio alla caviglia patito contro la Lazio. Il numero 19 bianconero, ieri sera, ha assistito alla sfida della sua Juve dalla tribuna dell'Allianz Stadium.

Bonucci, stamattina, ha voluto condividere un post su Instagram nel quale ha voluto tranquillizzare tutto l'ambiente juventino. Il difensore viterbese ha sottolineato che non è il caso di fare drammi e che adesso bisogna restare tutti uniti.

Bonucci: 'Senza drammi, guardiamo avanti'

Questa mattina, la Juve non si è ritrovata alla Continassa visto che Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi. Al JTC si è presentato però Leonardo Bonucci che sta continuando a lavorare per recuperare in vista degli ottavi di finale della Champions League. Il numero 19 bianconero starà fuori qualche settimana ma sta sostenendo dagli spalti i suoi compagni di squadra. Infatti, Bonucci con un post su Instagram, ha voluto commentare la partita di ieri contro il Parma: "Senza drammi, senza ansia", ha scritto ildifensore viterbese che poi ha aggiunto: "Guardare indietro per imparare". Bonucci dunque ha sottolineato che la Juve di certo imparerà dagli errori commessi ma adesso è tempo di pensare al futuro: "Guardiamo avanti per migliorare".

Gli obbiettivi della Juve non mancano e il difensore juventino ha chiesto unità di intenti: "Tutti insieme uniti - ha sottolineatoBonucci - per scrivere pagine importanti in bianconero".

Bonucci punta la Champions

Leonardo Bonucci, in queste settimane, farà di tutto per recuperare in vista degli ottavi di finale di Champions League. Il numero 19 bianconero sta lavorando intensamente perché la sua volontà è quella di salire sul volo che il 19 febbraio porterà la Juve a Madrid. Il difensore viterbese così come Giorgio Chiellini sono fermi ai box e la speranza di tutto il popolo juventino è quella di rivederli entrambi in campo contro l'Atletico Madrid. La presenza del Capitano della Juve non è in dubbio visto che per lui si parla di 10/15 giorni di stop. Il numero 3 bianconero potrebbe già rientrare contro il Frosinone anche se in questo senso non verrà corso alci rischio.