Questa mattina, la Juventus si è ritrovata per allenarsi in vista della partita contro il Frosinone. I bianconeri saranno in campo già venerdì anche perché mercoledì 20 ci sarà la sfida di Champions League. La preparazione della Juve dunque prosegue su un doppio binario quello verso il campionatoè quello verso il match europeo. Proprio in vista della sfida contro l'Atletico Madrid, Massimiliano Allegri conta di avere tutti gli uomini a disposizione. In particolare le buone notizie arrivano sul fronte relativo alla difesa visto che sia Leonardo Bonucci che Giorgio Chiellini contro gli spagnoli ci saranno. Il numero 3 bianconero stamani ha lavorato in gruppo e quindi non c'è più nessun dubbio sul fatto che al Wanda Metropolitano ci sarà.

Oltre a loro si conta anche di recuperare Douglas Costa che però oggi ha proseguito nel lavoro personalizzato. Dunque ancora con certezza non si può dire se lui sarà convocato oppure no per la Champions. Mentre Cristiano Ronaldo che ieri ha svolto un lavoro personalizzato oggi dovrebbe aver lavorato regolarmente con i compagni. Per CR7 non c'è ovviamente nessun problema e martedì ha seguito un programma specifico.

La Champions influenzerà le scelte di formazione

Domani la Juve si allenerà alla Continassa e Massimiliano Allegri probabilmente proverà la formazione che contrapporrà al Frosinone. Di certo le scelte per il match di venerdì potrebbero inevitabilmente essere un po' influenzate dalla Champions League.

Infatti, non è da escludere che venerdì ci sia qualche novità magari a centrocampo dove qualche titolarissimo potrebbe riposare. Uno fra Miralem Pjanic e Blaise Matuidi potrebbe rifiatare, mentre Rodrigo Bentancur dovrebbe essere titolare. In difesa, invece, si dovrebbe andare verso la conferma della coppia Rugani - Caceres, con Bonucci e Chiellini che dovrebbero essere in panchina. Il dubbio più grande nella retroguardia potrebbe essere sulla fascia destra dove Joao Cancelo e Mattia De Sciglio si contendono una maglia da titolare.. A sinistra, invece, mancherà lo squalificato Alex Sandro che sarà sostituito da Leonardo Spinazzola.

Dybala titolare

Per la partita di venerdì, Massimiliano Allegri in attacco dovrebbe schierare nuovamente Paulo Dybala. Per il resto si capirà solo nella giornata di domani infatti, non è da escludere che uno fra Mario Mandzukic o Cristiano Ronaldo possa riposare.