Dopo l'ufficializzazione dell'acquisto del centrocampista gallese dell'Arsenal, Aaron Ramsey, il responsabile dell'area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, si è concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato dei prossimi possibili acquisti e svelato degli interessanti retroscena circa l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla corte di Massimiliano Allegri.

CR7 in ballottaggio con Icardi

Partendo dalla campagna acquisti della scorsa estate, Paratici ha rivelato che, almeno in prima battuta, l'intenzione della Juventus era quella di prendere Mauro Icardi dall'Inter per far scatenare un "casino incredibile". Anche perché Cristiano Ronaldo sembrava molto più difficile da raggiungere. Comunque, alla fine si è virati sul portoghese riuscendo a realizzare quello che, a livello giornalistico, è stato definito il colpo del secolo.

I nuovi obiettivi di mercato della Juve

Comunque, il dirigente sportivo guarda sempre avanti e, nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sui prossimi obiettivi di mercato della squadra bianconera. Da quelli realizzabili in tempi relativamente brevi a quelli dove, invece, c'è bisogno di lavorare di più. Ma l'obiettivo sarebbe sempre lo stesso. E cioè rafforzare e rendere competitiva la Vecchia Signora su tutti i fronti in cui è impegnata, dal campionato di Serie A alla Champions League.

Dopo aver reso omaggio al suo maestro, Giuseppe Marotta, ammettendo che il dirigente sportivo dell'Inter gli manca, Paratici ha elencato i prossimi obiettivi della Juventus.

E certamente quello che, al momento, sembra essere più vicino, è il difensore argentino del Genoa Cristian Romero su cui Paratici ammette che nel club bianconero sono "bene indirizzati". Ma certamente vi sono altri giocatori che Fabio Paratici tiene particolarmente sotto osservazione e segue con attenzione. Tra questi è obbligatorio citare Matthjis De Ligt. Per quanto riguarda il diciannovenne difensore dell'Ajax, Paratici lo considera uno dei migliori giovani presenti sul mercato e i contatti con il suo procuratore Mino Raiola continuano ad esserci anche perché il ragazzo, ha ammesso Paratici, "viene seguito con molta attenzione". Infine, Paratici rilascia un attestato di stima nei confronti di James Rodriguez.

Il colombiano del Bayern Monaco viene considerato da Paratici "un grande giocatore" e certamente la possibilità di acquistarlo è da vedere.