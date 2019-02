Annuncio

Il rovinoso capitombolo rimediato dalla Juventus al Wanda Metropolitano ha deluso tutto il mondo bianconero, ma i più arrabbiati sono sicuramente i giocatori che non vogliono lasciare così repentinamente la Champions League, obiettivo prioritario della stagione in corso e per la quale è stato acquistato Cristiano Ronaldo. La trasferta a Madrid ha visto una squadra senza carattere, incapace di inventare qualcosa e imbrigliata tra le strette maglie dei colchoneros. Al ritorno tra due settimane all'Allianz Stadium, i bianconeri dovranno tentare l'impresa per sperare in una rimonta. I presupposti a sentire i diretti interessati sembrano esserci tutti.

I presupposti della rimonta

Il centrocampo è stato il reparto più spento, infatti un Pjanic fuori forma e senza idee di gioco non ha saputo innescare CR7, il quale odia vistosamente i Rojblancos da sempre e non ci sta a lasciare anzitempo la competizione da lui più gradita.

Altro flop di mercoledì è stato Paulo Dybala, autore di una prestazione anonima, ma allo Stadium solitamente la Joya si accende ed allora si spera in una giocata geniale del 10 per scardinare la granitica difesa degli spagnoli. Il pacchetto arretrato, da anni punto di forza di questa squadra, si è mostrato fragile e in balia degli avversari, eppure a Manchester era stato perfetto. Leonardo Bonucci, tornato alla Juventus proprio per tentare l'assalto alla coppa dalle grandi orecchie, il 12 marzo sarà fortemente motivato a ribaltare il risultato. Anche Blaise Matuidi, uomo di lotta nella terra di mezzo, ha fallito nel contrastare i rabbiosi avversari. Mario Mandzukic, prelevato proprio dall'Atletico, solitamente è un guerriero che non si arrende mai, invece anche lui ha ceduto le armi ed ora c'è da scommettere sulla sua voglia di rivincita.

Grande parte della colpa è stata attribuita a Massimiliano Allegri, il quale questa volta non ha saputo mischiare le carte, ma anche lui sembra crederci nell'impresa, infatti predica: "Dobbiamo passare il turno". Se nella passata stagione la rimonta contro il Real Madrid era quasi riuscita, questa volta appare più complicata, perché la squadra del Cholo sa chiudersi bene, ma la Juventus potrebbe trovare le energie per sorprendere piacevolmente anche i più scettici. In questo momento i bianconeri devono ovviare ad eventuali contraccolpi in campionato, per cui tutte le energie fisiche e mentali dovranno essere convogliate nelle gare contro Bologna, Napoli e Udinese.