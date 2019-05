Redattore di Gazza Viola ed esperto di Fiorentina, Leonardo Andreini, ha risposto telefonicamente alle nostre domande in vista dello 'spareggio' salvezza di domenica tra i toscani e il Genoa. Al Franchi sarà una partita da dentro o fuori, con la squadra di Montella alla ricerca di una vittoria che manca dallo scorso febbraio.

"La Fiorentina non sa più vincere. La squadra ha paura - sottolinea Andreini - mi aspetto una partita in cui due passaggi sbagliati possono alimentare brusii sugli spalti".

Già, perché la posta in palio è altissima per entrambe le squadre: "Fiorentina-Genoa è assolutamente uno spareggio salvezza. Non me lo aspettavo sono sincero. Il Genoa vendendo Piatek ed esonerando Ballardini è precipitato. Idem la Fiorentina con il cambio da Pioli a Montella".

Verso Fiorentina-Genoa, Jacopo D'Antuono intervista Leonardo Andreini

Andreini: 'Stadio pieno, non sarà un ambiente facile'

Andreini pensa che la Fiorentina abbia buone possibilità di fare risultato contro il Genoa, dal momento che l'ambiente spingerà in un'unica direzione per tutti i novanta minuti: "Ci saranno trentamila persone allo stadio. Sarà quasi esaurito. I tifosi tornano allo stadio, ma la squadra deve scrollarsi di dosso la paura". Per salvarsi la Fiorentina potrà accontentarsi di un pareggio, che in caso di sconfitta dell'Empoli a Milano con l'Inter si rivelerebbe decisivo anche per la permanenza in A del Genoa: "Se arrivassero segnali positivi da San Siro credo che due feriti siano meglio di un morto.

Ma la Fiorentina penso che giocherà per vincere".

La truppa di Montella, tuttavia, ha i suoi difetti. Per Andreini non si può escludere a priori un risultato positivo da parte del Genoa: "La viola crea poco, benchè davanti ci siano giocatori come Chiesa e Muriel, quando subisce viene castigata".

Anche il grifone, dall'altra parte, fatica terribilmente a segnare. Qualche responsabilità è sicuramente da attribuire a mister Prandelli, ironia della sorte cittadino onorario di Firenze ed allenatore molto amato dall'ambiente per il suo passato in vuola: "Stiamo parlando di una bravissima persona, ci ha portato in Champions.

Dopo la Fiorentina però non ha più fatto niente. Ha sbagliato ad andare all'estero e alla guida del Genoa ha dimostrato ancora una volta di aver perso lo smalto".

Fiorentina con tanti punti deboli, Andreini: 'Il Genoa deve puntare sul centrocampo'

Se potesse dargli un consiglio per battere la Fiorentina, Leonardini Andreini saprebbe cosa dire all'ex ct della Nazionale: "Come squadra ci sono punti deboli in ogni reparto. A cominciare dal portiere Lafont, per il quale stravedo, ma che ancora deve crescere.

Il duo centrale non offre garanzie sufficienti. Il Genoa può vincerla a centrocampo ed è li che dovrebbe puntare".

Per scardinare la difesa viola il Genoa potrebbe affidarsi a Pandev, giocatore esperto e sempre pericoloso secondo il reporter di Gazza Viola: "Non so se giocherà ma è pur sempre un elemento di esperienza. Chi si salva? Da toscano e amante del calcio vorrei che si salvassero Fiorentina, Empoli e Genoa insieme".

Ma le possibili combinazioni salvezza non lasciano spazio a questa ipotesi, una delle tre abbandonerà la Serie A: "Con dispiacere dico che a mio avviso sarà il Genoa a retrocedere in Serie B.

Secondo me la Fiorentina farà risultato, l'Empoli potrebbe perdere o pareggiare con l'Inter a San Siro".

Infine una battuta su Gianluca Lapadula, attaccante flop per il Genoa: "In Serie B aveva fatto bene - afferma Andreini - forse potrebbe ripartire da un campionato del genere".