Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il futuro della Juventus. Il prossimo allenatore del club bianconero, infatti, potrebbe essere Antonio Conte, sul quale resta comunque molto forte l'interesse dell'Inter di Beppe Marotta. La dirigenza bianconera ha effettuato una riunione operativa alla Continassa e avrebbe deciso di non proseguire più con Massimiliano Allegri. Dopo cinque anni con altrettanti Scudetti in bacheca e due finali di Champions League raggiunte, il tecnico livornese dovrebbe interrompere il suo rapporto con la Juventus.

Juventus, vicino Antonio Conte

Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici si sarebbero riuniti fino a tarda sera e sarebbero arrivati, non senza sofferenza, a questa decisione. Il favorito numero uno per la successione a Massimiliano Allegri è Antonio Conte, l'uomo che abbandonò la Juventus nell'estate del 2014, lasciandola proprio al tecnico livornese. L'allenatore leccese, stando a quanto riporta "Sportmediaset", sarebbe vicinissimo al ritorno a Torino, soprattutto grazie a Pavel Nedved, l'uomo che sta da tempo consigliando il suo nome ad Andrea Agnelli e Fabio Paratici.

Salvo ripensamenti, dunque, dovrebbe prevalere la linea sposata dall'ex centrocampista bianconero. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Conte sarebbe ad un passo

Dopo il match tra Tottenham ed Ajax ci sarebbe stato un incontro tra Agnelli, Nedved e Paratici e si sarebbe deciso di puntare fortemente su Antonio Conte per la prossima stagione. Il tecnico salentino stava aspettando dei segnali dalla dirigenza bianconera, dal momento che anche la sua prima scelta è quella di tornare a Torino.

L'ex tecnico del Chelsea, infatti, ha rifiutato la Roma e non ha mai ceduto all'Inter, che lo sta seguendo ormai da mesi (Beppe Marotta vorrebbe infatti puntare su di lui per la prossima stagione). Il club nerazzurro gli offrirebbe circa dieci milioni di euro, mentre la Juventus circa otto, una cifra molto vicina all'attuale stipendio di Massimiliano Allegri. A Torino, però, avrebbe un contratto di tre anni, con l'obbligo di vincere la Champions League, che nella bacheca sabauda manca da ormai ventitré anni.

Per Massimiliano Allegri, invece, si dovrebbero aprire le porte del Paris Saint Germain. In Francia il tecnico livornese vedrebbe raddoppiare il suo stipendio (da sette milioni e mezzo a quindici milioni di euro) e conterebbe su un mercato straordinario. Per la Juventus, comunque, restano in piedi le ipotesi che portano a Pep Guardiola (che però ha un ingaggio altissimo) e a Didier Deschamps. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.