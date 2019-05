Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli si incontreranno nei prossimi giorni per decidere il futuro della Juventus; in questo momento, comunque, nonostante le numerose voci di mercato, sembra molto probabile che il tecnico livornese resti a Torino. Una cosa è però certa; la dirigenza bianconera ha intenzione di mettere a segno alcuni importanti colpi di mercato nella prossima estate, per rinforzare notevolmente la rosa. Agnelli vuole alzare l'asticella, dal momento che soprattutto il reparto difensivo non si è mostrato all'altezza degli altri top club di Champions League.

Juventus, possibile colpo de Ligt

Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", Cristiano Ronaldo potrebbe giocare un ruolo decisivo nelle scelte di mercato della dirigenza. Come riporta il giornale spagnolo, infatti, il campione portoghese avrebbe fatto una vera e propria lista di possibili colpi estivi per primeggiare in Europa. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Cristiano Ronaldo avrebbe fatto delle richieste alla dirigenza

Il primo nome della lista di Cristiano Ronaldo sarebbe quello di De Ligt, fortissimo difensore centrale olandese che milita nelle fila dell'Ajax.

Proprio un suo gol di testa ha condannato la Juventus all'eliminazione dalla Champions League. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili dei lancieri, ha però un valore di mercato di almeno cento milioni di euro ed è seguito da tantissimo tempo dal Barcellona. La Juventus potrebbe comunque sfruttare gli ottimi rapporti con Mino Raiola, procuratore del difensore centrale olandese.

A centrocampo, invece, i giocatori consigliati sarebbero Paul Pogba del Manchester United, Tanguy Ndombele del Lione e Adrien Rabiot del Paris Saint Germain.

Il primo ha un valore di mercato tra gli ottanta e i novanta milioni di euro, ma gradirebbe il ritorno a Torino (anche se è seguito con grandissima attenzione dal Real Madrid). Il secondo è stato protagonista di un'ottima stagione, mentre il terzo potrebbe arrivare a parametro zero, dal momento che ha rifiutato il rinnovo del contratto con il Paris Saint Germain. In particolare, la Juventus avrebbe già avuto alcuni contatti con la madre-agente del giocatore francese.

Per la trequarti, invece, Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato alla dirigenza i nomi di due suoi ex compagni di squadra, ovvero Isco e James Rodriguez, entrambi in cerca di riscatto dopo una stagione assai deludente.

Per quanto riguarda le uscite, infine, uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juventus questa estate è Joao Cancelo, terzino portoghese che sarebbe molto gradito al Manchester United.