Il nome più caldo per il Calciomercato della Juventus oggi è Samuel Umtiti. Il difensore centrale, secondo gli ultimi rumors, avrebbe detto sì ai bianconeri che in lui vedono il possibile sostituto di Barzagli, al passo di addio a fine stagione. Il francese tra i blaugrana ha perso il posto da titolare dopo qualche infortunio di troppo e a causa della crescita di Lenglet, diventato durante la stagione un pilastro della retroguardia della squadra di Messi.

A quel punto per Umititi c’è stato pochissimo spazio, solo 14 presenze in campionato e una in Champions League, un bottino magrissimo che ha convinto sia il club catalano che il transalpino e cercare alternative per la prossima stagione. Secondo il sito specializzato transfermarkt il valore del cartellino si aggira sui 70 milioni di euro, troppo alto sicuramente per la Juve che se davvero avesse ottenuto l’ok da parte del ragazzo potrebbe partire all'assalto con maggiori armi per abbassare il costo dell'affare.

Calciomercato Juventus: Umtiti, Manolas e Boateng nella lista per la difesa (RUMORS)

Difficile quindi dire adesso se sarà davvero Umtiti il prossimo rinforzo in difesa per i Campioni d’Italia, anche perché nella lista di Paratici ci sono anche altri nomi già corteggiati nel recente passato.

Calciomercato Juventus: per la difesa sarebbero nel mirino Manolas, Umtiti e Boateng

Manolas e Boateng, per esempio, sarebbero entrati nel mirino del calciomercato della Juventus da tempo. Il greco potrebbe essere l’ennesimo sacrificio di mercato della Roma e può essere acquistato pagando la clausola rescissoria di 36 milioni di euro: cifra che rientrerebbe ampiamente nel budget di Paratici.

Il centrale giallorosso piace per le sue qualità tecniche, perché conosce già il campionato italiano e perché ha il carisma giusto per essere punto di riferimento in campo e fuori per la squadra.

Insieme a Manolas ha preso quota nelle ultime settimane anche la candidatura di Boateng del Bayer Monaco che potrebbe cambiare aria a fine stagione. Da non tralasciare anche le piste che portano a Savic dell'Atletico Madrid e Marquinhos del Paris Saint Germain.

Poche sono invece le possibilità di riuscire ad arrivare a De Ligt: il giovane fenomeno dell'Ajax è sempre più vicino al trasferimento al Barcellona che sarebbe pronto a chiudere l’affare pagando ai lancieri 70 milioni di euro. L’arrivo in Spagna del capitano dei freschi campioni d’Olanda e semifinalisti di Champions potrebbe lasciare campo libero ai bianconeri per Umtiti che a quel punto non avrebbe più speranze di ritrovare il posto da titolare.

Il francese sembra essere quindi una pista calda per il calciomercato della Juventus, ma presto potrebbero arrivare novità anche su Manolas, Boateng e altri nomi.