Uno dei settori che la Juventus dovrà rafforzare in vista della prossima stagione è sicuramente quello difensivo: il ritiro di Andrea Barzagli, il difficile riscatto di Martin Caceres (che è quindi destinato a ritornare alla Lazio) ed i continui infortuni di Giorgio Chiellini dovrebbero portare la dirigenza bianconera ad investire su almeno due difensori centrali.

I nomi che interessano sono diversi, si va da quelli più esperti come Hummels e Manolas a giovani come Romero (l'argentino se non arriverà in estate, probabilmente sarà bianconero nella stagione 2020-2021) e Ruben Dias. Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna confermano però dell'interessamento bianconero per un difensore del Barcellona che sarebbe in uscita dalla società blaugrana: il motivo sarebbe l'arrivo nel club catalano di De Ligt, difensore centrale dell'Ajax.

La Juventus interessata a Umtiti.

Umtiti potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo 'Diario Gol', la Juventus sarebbe interessata all'acquisto di Samuel Umtiti, centrale difensivo francese del Barcellona che potrebbe lasciare la società blaugrana dopo la probabile ufficializzazione di De Ligt dall'Ajax. Il giocatore fra l'altro apprezzerebbe la possibilità Juventus, anche se in qualche modo il dubbio principale della dirigenza bianconera sul giocatore riguarda non tanto l'aspetto tecnico, ma quello fisico.

Quest'anno infatti è stato spesso infortunato e considerato anche i continui problemi fisici di capitan Giorgio Chiellini, potrebbe essere rischioso il suo acquisto. Secondo 'Tuttosport', la valutazione di mercato del francese è notevole: si parla di 65-70 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Oltre all'acquisto di difensori, la Juventus dovrà investire anche su centrocampo e settore avanzato: l'arrivo di Aaron Ramsey porterà sicuramente qualità ma la dirigenza potrebbe decidere di acquistare un'ulteriore mezzala in grado di incrementare il tasso tecnico della mediana.

Il 'sogno' resta Paul Pogba, che dovrebbe lasciare il Manchester United, considerando la mancata qualificazione della società inglese alla prossima Champions League. In tal caso potrebbe essere ceduto però un top player, e l'indiziato a lasciare Torino potrebbe essere Miralem Pjanic, che piace a Paris Saint Germain e Real Madrid.

Anche nel settore avanzato eventuali arrivi dipenderanno da cessioni pesanti: Douglas Costa potrebbe essere ceduto, dopo un'annata non certo ideale condizionata da infortuni e da comportamenti extra calcistici non apprezzati dalla dirigenza bianconera.

Il giocatore ha molto mercato, ha una valutazione di circa 60 milioni di euro e piace a Tottenham e Manchester City. In caso di cessione del brasiliano, la dirigenza bianconera potrebbe decidere di investire sul centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.