Paulo Dybala si starebbe allontanando dalla Juventus. Le voci di una sua cessione sono sempre più insistenti e in cima alla fila per l’argentino ci sarebbero Bayern Monaco e Atletico Madrid. Fondamentale per sapere quale sarà il futuro della Joya sarà la decisione sul nuovo allenatore. In settimana Agnelli incontrerà Allegri, le parti sembrano più vicine rispetto a qualche giorno fa, ma non sono escluse sorprese con il sogno Guardiola e l’intrigante pista Pochettino da non tralasciare.

Dybala: Bayern Monaco e Atletico Madrid sarebbero interessate, la Juve aspetta le offerte

Nel caso di permanenza dell'attuale tecnico l’addio di Dybala sembra molto probabile viste le tante panchine accumulate nelle gare più importanti di questo finali di stagione. In caso contrario invece tutto tornerebbe in discussione, il talento dell'argentino è enorme e le difficoltà di questa annata sono dovute anche al sistema di gioco in cui ha trovato difficile collocazione. Con un nuovo tecnico e una nuova disposizione in campo, il numero 10 potrebbe tornare ancora utile.

Dybala potrebbe lasciare la Juventus, le più interessate sarebbero Bayern Monaco e Atletico Madrid

Per sapere quale sarà il futuro di Paulo Dybala bisognerà quindi aspettare la fine di questa settimana. La Juventus nel frattempo aspetta di capire se e come si muoveranno le tante squadre che sembrano essere interessate al giocatore. In prima fila secondo Sportmediaset ci sarebbe il Bayern Monaco che dopo Pavard ed Hernandez, due colpi da oltre 110 milioni di euro, vorrebbe accelerare anche per la Joya.

Il club tedesco osserva da tempo il talento argentino ma se davvero vorrà riuscire ad aggiudicarselo dovrà scucire almeno altri 100 milioni di euro. Sotto questa cifra è infatti difficile che la Juve possa accettare una possibile trattativa in uscita, anche perché con questi soldi dovrà trovare il sostituto. Il forte interessamento nasce dalla rivoluzione offensiva che i bavaresi metteranno in atto nei prossimi mesi con Robben, Ribery e James Rodriguez tutti prossimi all'addio.

Gli ultimi sviluppi del mercato internazionale però aggiungono una forte concorrente alla corsa per Paludo Dybala, è l’Atletico Madrid che si prepara a perdere Antoine Griezmann già nelle prossime settimane. In Spagna sono ormai convinti che l’attaccante francese campione del mondo sarà un giocatore del Barcellona la prossima stagione. La trattativa avrebbe subito una grossa accelerata in queste ore con i blaugrana che si sarebbero convinti a pagare la clausola rescissoria di 120 milioni di euro per poter chiudere il colpo in tempi molto brevi.

Gli iberici a quel punto avrebbero la liquidità giusta per inserirsi con forza alla corsa per Dybala, secondo AS il prescelto per sostituire Griezmann, magari sorpassando il Bayern Monaco e convincendo la Juventus a cederlo.