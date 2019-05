Ieri sera il Camp Nou è stato palcoscenico della semifinale d'andata Barcellona - Liverpool, vinta autorevolmente dai padroni di casa per 3-0 grazie al gol di Suarez e alla doppietta di Lionel Messi. Uno dei mattatori della gara è stato Arturo Vidal che a sorpresa è stato schierato da Ernesto Valverde al posto di Arthur. Molti hanno storto il naso per la scelta del tecnico, ma alla fine si è rivelata quella giusta perché il cileno è stato un vero guerriero.

Arturo Vidal (foto: fcbarcelona.com)

In coda alla gara l'ex bianconero ha rilasciato un’intervista, ai microfoni di Sky Sport, durante la quale ha analizzato il match, il rendimento di alcuni compagni ed ha anche fatto il punto sull'eliminazione della Juventus dal massimo torneo europeo. Il centrocampista ha raccontato di essere rimasto fortemente deluso per l'eliminazione della Juve ad opera dell’Ajax. La rosa bianconera è superiore per livello tecnico ed economico rispetto agli olandesi che hanno decretato ai quarti l'uscita di scena di Madama: "Sono deluso dalla Juventus, pensavo arrivasse in finale di Champions League.

Mi ha sorpreso per i giocatori che hanno”. In effetti la dirigenza della Continassa, in estate ha sostenuto un salasso per dotarsi di Cristiano Ronaldo, il quale non ha disatteso le aspettative. Il tonfo in Europa è da attribuirsi alle assenze eccellenti di Giorgio Chiellini e Douglas Costa. La defezione per infortunio del capitano bianconero è stata pesantissima dal punto di vista tattico ed umano. Douglas Costa con i suoi strappi avrebbe potuto dare maggiori opportunità alla squadra di qualificazione.

Il sogno di Vidal

Dopo aver parlato della sua ex squadra, adesso Vidal è determinato a vincere la Coppa dalle grandi orecchie e sembra che i presupposti ci siano tutti, infatti i blaugrana possono contare su Lionel Messi che è un attaccante straordinario perché fa gol, favorisce le reti di altri compagni e si destreggia bene anche nella fase d’interdizione. Il centrocampista è felice di giocare con la Pulce ed ora spera di poter finalmente conquistare la prima Champions League della sua carriera.

La semifinale contro il Liverpool non è stata facile, ma i blaugrana si sono comportati molto bene ed hanno fatto un risultato rassicurante in vista del ritorno ad Anfield, in programma martedì 7 maggio. Con il 3-0 i catalani hanno ipotecato l'accesso in finale. Il cileno pensa che questa è stata la partita più importante, ora bisogna pensare al ritorno. La seconda rete del numero 10 blaugrana è stato un capolavoro: “Il secondo gol di Leo è stato davvero spettacolare”, questo il pensiero dell'intervistato condiviso dalla maggior parte degli amanti del bel calcio.