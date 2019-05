Nicolò Zaniolo è sicuramente un talento del calcio italiano. Ma, ultimamente, con l'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallo-rossa in sostituzione dell'esonerato Eusebio Di Francesco, sta vivendo un finale di stagione in calando. A ciò si aggiunga un fisiologico appannamento fisico e si hanno tutti gli ingredienti per capire come mai Zaniolo non sia più utilizzato come titolare fisso. Nello stesso tempo, questi fattori hanno fatto slittare il suo rinnovo contrattuale.

Zaniolo sarebbe pronto ad andare alla Juve

Di conseguenza, il gioiellino della AS Roma potrebbe anche cedere alle lusinghe di importanti club italiani o stranieri, prima fra tutti la Juventus di Andrea Agnelli e Fabio Paratici, ma anche il Chelsea e il Real Madrid.

Le richieste del giovane talento

Il pressing bianconero si sta facendo ogni giorno più incisivo. Anche perché Zaniolo ha fatto delle richieste precise alla sua Roma. Il diciannovenne centrocampista avrebbe chiesto un prolungamento del contratto di almeno 5 anni fino al 30 giugno 2024.

Oltre, ovviamente, ad un sensibile aumento di stipendio. Zaniolo, infatti, chiederebbe di passare dagli attuali 300.000 euro a stagione ad almeno 2 milioni di euro.

Le speranze bianconere

Proprio il nodo dell'ingaggio potrebbe essere l'arma a favore di Fabio Paratici per portare in bianconero Zaniolo. La Roma, infatti, nonostante abbia sempre negato di voler cedere il giocatore, non è intenzionata a concedergli un aumento così elevato. Quindi, anche se fino ad ora i colloqui tra le due società non hanno sortito gli effetti sperati in casa bianconera, le cose potrebbero presto cambiare radicalmente.

Tutti sanno, infatti, che Zaniolo piace alla Juventus. Tanto che la stessa società bianconera, già a gennaio, valutava il giovane talento circa 40 milioni di euro. Ma ora alcune dichiarazioni del diretto interessato potrebbero alimentare ulteriormente le speranze bianconere.

Le parole del giocatore

Qualcosa, infatti, è cambiato, almeno dal lato di Zaniolo. Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, il giovane centrocampista avrebbe rivelato ad alcuni amici di gradire il trasferimento in bianconero.

Si sarebbe trattato di poche battute mentre il giocatore si stava svagando in discoteca a Sarzana, in provincia di Massa, dove è nato e dove torna spesso. Ma, per aggiungere ulteriore carne al fuoco, occorre anche dire che nella stessa serata Zaniolo sarebbe stato avvicinato da alcuni tifosi che gli avrebbero domandato molto semplicemente se il prossimo anno verrà alla Juventus. Prima di rispondere Nicolò avrebbe accennato un sorriso e avrebbe detto: "Alla Roma sto benissimo, ma chi non ci andrebbe alla Juve? Ma poi decide la Roma".

Come si suol dire un colpo al cerchio e uno alla botte.