Buffon potrebbe tornare in Serie A. L’ex portiere di Juventus e Paris Saint Germain, giunto al termine della sua esperienza in Francia, potrebbe accasarsi in un team italiano. Stando agli ultimi rumors, l’Atalanta starebbe provando a convincere Buffon a tornare in Italia, facendo indubbiamente leva sulla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La Dea potrebbe così far affidamento su uno dei portieri più forti nella storia del calcio: Gigi con la sua esperienza potrebbe essere di fondamentale importanza per i giovani calciatori dell'Atalanta, almeno per quelli che per la prima volta si metteranno in gioco nella più blasonata competizione europea. La trattativa sarà certamente difficile da portare a termine, poiché su Buffon ci sarebbe anche il forte interesse del Porto.

Pubblicità

Pubblicità

Buffon sarebbe nel mirino dell’Atalanta

Buffon potrebbe dunque trovarsi davanti a un bivio: ritorno in Italia, per indossare la casacca dell’Atalanta, o nuova esperienza in Portogallo con il Porto. Stando a quanto comunicato da SkySport, al momento il Porto avrebbe presentato al calciatore l’offerta più allettante (i dettagli sono ancora sconosciuti) e dunque sarebbe in pole per aggiudicarsi le prestazioni di Buffon. Recentemente, il presidente Antonio Percassi ha espresso massima fiducia al parco portieri a disposizione, ma indubbiamente l’eventuale arrivo dell’ex Juve potrebbe portare alla Dea quell’esperienza necessaria per affrontare al meglio una difficile competizione come la Champions League.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Calciomercato

Calciomercato Atalanta: idea Guarin

Calciomercato Atalanta ricco di novità. La società bergamasca si starebbe muovendo anche per rinforzare il centrocampo. Le ultime indiscrezioni parlano di un presunto interesse della Dea per Ruslan Malinovskyi, giovane calciatore del Genk, sul quale pare però esserci anche l'interesse della Sampdoria. Un altro nome ‘caldo’ in casa nerazzurra sarebbe quello di Fredy Guarin. Stando a quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', il calciatore - tramite il suo agente - si sarebbe proposto alla formazione bergamasca.

Pubblicità

Dopo un triennio in Cina, con la maglia dello Shangai Shenua, il calciatore vorrebbe rilanciarsi a livello europeo e potrebbe scegliere Bergamo proprio per la ‘vetrina’ Champions.

Altro nome 'caldo' in casa Atalanta sarebbe quello dell’attaccante Palacio. Il calciatore di recente pare aver trovato l’accordo verbale con il Bologna per il prolungamento del contratto fino al 2020, ma adesso l'argentino - ex Inter e Genoa - starebbe valutando la possibilità di giocare la Champions League.

Si tratta ovviamente ancora di rumors estivi, ma i due innesti di qualità potrebbero completare un reparto avanzato già di tutto rispetto - con Gomez, Ilicic, Zapata e Muriel - che potrebbe regalare soddisfazioni anche in Europa.