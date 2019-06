Non è ancora finita la telenovela su chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. Dopo l'addio a Massimiliano Allegri è passato quasi un mese, ma la dirigenza bianconera non ha ancora annunciato l'arrivo del nuovo tecnico. Un nome che sta circolando con insistenza da giorni è quello di Maurizio Sarri. L'ex tecnico del Napoli è stato accostato più volte alla Juventus e avrebbe già dato il suo assenso per l'arrivo a Torino, nonostante in passato non si sia espresso molto bene nei confronti del club bianconero.

Eppure, la dirigenza bianconera sembra avere scelto Sarri per il "dopo-Allegri". Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, poi, sarebbero già avvenuti diversi incontri tra il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici e l'agente di Maurizio Sarri, Fali Ramadani, regista dell'operazione. Il Chelsea, comunque, non ha ancora liberato l'allenatore toscano (fresco vincitore dell'ultima edizione dell'Europa League con i "Blues"), dal momento che deve trovare il prossimo allenatore.

Si è fatto il nome di Frankie Lampard (gloriosa leggenda del club britannico), ma il Derby County non ha intenzione di liberare subito l'ex centrocampista del Chelsea. Secondo parte della stampa sportiva italiana, l'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus non sarebbe così scontato. Il noto giornalista Paolo Paganini ha dichiarato di aspettarsi delle grosse sorprese, mentre Luigi Guelpa, firma de "Il Giornale", sta continuando a sostenere la pista che porta a Joseph Guardiola, sogno dei tifosi bianconeri. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Luigi Guelpa all'improvviso: 'Guardiola vicinissimo'

Parte della stampa sportiva italiana è ancora convinta del possibile arrivo di Joseph Guardiola alla Juventus. Paolo Paganini, giornalista della "Rai", non ha escluso completamente questa pista. Luigi Guelpa, invece, ha sempre creduto all'arrivo del tecnico catalano alla Juventus e su "Twitter" ha dichiarato: "Il Chelsea non libera Sarri in attesa di Lampard. Balle galattiche.

Pep Guardiola è sempre più vicino alla Juventus". Parole che stanno letteralmente facendo sognare i tifosi bianconeri. La maggior parte di loro, infatti, vorrebbe che la dirigenza bianconera puntasse decisamente sull'ex tecnico del Barcellona, che quest'anno è riuscito a vincere tre trofei con il Manchester City. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore. Intanto, la Juventus sta lavorando con grandissima attenzione sul mercato e ha messo nel mirino due top player assoluti: Federico Chiesa e Paul Pogba.