Il colpo Kabak per il Calciomercato del Milan starebbe svanendo nel nulla. Secondo le ultime notizie di pochi minuti fa riportate da Sky Sport, il giovane difensore turco avrebbe scelto di rimanere in Bundesliga, accettando il corteggiamento dello Schalke 04 che ha sorpassato anche i Campioni di Germania del Bayern Monaco.

Calciomercato Milan: lo Schalke 04 vicinissimo a Kabak

Così non c’è stato bisogno di arrivare fino a venerdì per aspettare la scelta di Kabak, obiettivo del calciomercato del Milan per rinforzare la nuova difesa di Giampaolo.

Pubblicità

Pubblicità

Il diciannovenne turco avrebbe dovuto dare una risposta definitiva a tutti i corteggiatori entro la giornata di domani, mentre tutto potrebbe essersi risolto oggi. Sembra proprio che la sua avventura in Bundesliga continuerà, ma non nello Stoccarda. Il giocatore avrebbe scelto lo Schalke 04, una delle ultime squadre inseritesi nella corsa. Fin da subito, uno degli obiettivi di Kabak era quella di trovare il club che poteva dargli una maglia da titolare ed è molto probabile che il club biancoblu abbia accettato la richiesta per far breccia nel cuore del centrale.

Pubblicità

Rimangono così all’asciutto il Milan e anche il Bayern Monaco, che nei giorni scorsi avevano presentato un’offerta per il giovane difensore. Lo Schalke 04 a questo punto deve solo pagare la clausola rescissoria da 15 milioni di euro, che scade domenica, per portarsi a casa il talentuoso turco.

Piste complicate per il nuovo difensore del Milan

Il calciomercato del Milan si complica così sempre di più. Kabak era stato messo in cima alla lista delle preferenze dal club che con la sua offerta sperava di aver fatto breccia nel cuore del ragazzo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Milan Calciomercato

Così non è stato, ma non è l’unica trattativa per la difesa che si è complicata. Giampaolo ha bisogno di una pedina da affiancare a Romagnoli, il nome che avrebbe preferito sarebbe stato quello di Andersen, già allenato nella Sampdoria. Il problema è che il danese ha un costo di trentacinque milioni e il Tottenham sembra pronto a fare ricco Massimo Ferrero accettando la sua richiesta. Sulle tracce del talento blucerchiato ci sarebbe anche la Roma che potrebbe attingere dalla somma che arriverà presto dal Napoli per Manolas.

Infine l’Arsenal sta cercando di fare leva sui buoni rapporti con la società di Corte Lambruschini per provare a sorpassare tutte le concorrenti. Per il Milan uno dei nomi buoi potrebbe essere Lovren del Liverpool. Il croato è in uscita dai Campioni d’Europa perché ha perso il posto da titolare. Costa 20 milioni, una cifra non altissima, ma ne guadagna sei all’anno. I primi incontri con gli agenti del giocatore già ci sono stati e sembrano essere stati positivi per il Diavolo, ma di certo Lovren dovrebbe abbassarsi lo stipendio.

Pubblicità

Kabak si allontana e il calciomercato del Milan adesso inizia ad essere molto complicato per quello che riguarda la difesa. Per fortuna di Giampaolo Mattia Caldara presto risolverà i suoi problemi fisici e potrebbe essere il vero “nuovo acquisto” dei rossoneri per blindare il reparto arretrato.