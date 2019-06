Uno dei giocatori che quasi sicuramente lascerà l'Inter la prossima stagione è Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato al centro delle polemiche in questa stagione per i problemi extra campo, che hanno portato la società nerazzurra a togliergli la fascia di capitano, affidata poi a Samir Handanovic. I problemi con parte dello spogliatoio al centro dei discorsi e che avrebbero portato anche al nuovo allenatore, Antonio Conte, a non puntare sull'attaccante di Rosario per la prossima stagione.

Il giocatore sarebbe stato posto sulla lista dei partenti dall'ex tecnico del Chelsea, ma il suo futuro è sempre in bilico vista la volontà di non lasciare Milano.

Conte non punterebbe su Icardi

L'Inter ha dimostrato di voler fare il salto di qualità in questa stagione ingaggiando uno dei migliori allenatori in circolazione, Antonio Conte. Il tecnico pugliese ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione.

Cifre importanti, che testimoniano come il club punti sull'allenatore, che avrà certamente voce in capitolo anche sul mercato. E non è un caso che fosse presente nei vertici avuti con i dirigenti e con il presidente, Steven Zhang, in queste settimane.

Una delle scelte che sembra essere decisiva è quella di non puntare su Mauro Icardi. Conte ha parlato con alcuni esponenti dello spogliatoio, confermando come la rottura creatasi nei mesi scorsi non sia risanata.

Il centravanti argentino e la moglie e agente, Wanda Nara, non hanno mai perso occasione per ribadire la volontà di restare a Milano anche la prossima stagione. Una volontà che, però, cozza con quella espressa dall'ex allenatore del Chelsea ai propri dirigenti.

Conte, infatti, è stato chiaro sin da subito e non vorrebbe puntare sull'attaccante per un motivo su tutti. Il tecnico, infatti, non vorrebbe che si ripetano le polemiche dell'ultima stagione, diventata molto travagliata da febbraio in poi, quando è stata tolta la fascia di capitano all'argentino L'allenatore pugliese è molto attento ai dettagli e non vuole potenziali elementi di disturbo all'interno del suo spogliatoio.

Trattativa con la Juventus

Il futuro di Mauro Icardi, comunque, potrebbe essere sempre in Italia. Su di lui resta vivo l'interesse della Juventus, che già lo scorso anno lo aveva cercato prima di puntare su Cristiano Ronaldo. Il direttore sportivo, Paratici, sarebbe sempre in contatto con la moglie e agente del giocatore, Wanda Nara, che sarebbe propensa al trasferimento. Da trovare l'accordo con l'Inter, che chiede o settanta milioni di euro o il cartellino del fantasista argentino, Paulo Dybala, in cambio.