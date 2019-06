L'Inter si sta già muovendo in vista della prossima sessione di Calciomercato per rinforzare notevolmente la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea, nell'intervista rilasciata a GQ, è stato abbastanza chiaro: l'obiettivo è andare a contendere il titolo alla Juventus. Sono otto anni, infatti, che i bianconeri vincono abbastanza facilmente lo scudetto, salvo rare eccezioni. La società nerazzurra si sta muovendo tra viaggi e summit, con i dirigenti che sarebbero stati già per due volte a Madrid, dove avrebbero incontrato gli emissari del Real per imbastire una maxi operazione.

L'Inter starebbe pensando al ritorno di Kovacic

Uno dei nomi sul tavolo nel vertice tra Inter e Real Madrid potrebbe essere quello di Mateo Kovacic. Il centrocampista croato fu ceduto ai blancos dai nerazzurri nell'estate del 2015, viste le esigenze dettate dal fair play finanziario, per una cifra complessiva intorno ai quaranta milioni di euro.

La carriera del giocatore è stata costellata di successi, nonostante la giovane età. Il classe 1994, infatti, con la maglia del Real Madrid ha vinto tre Champions League consecutive, anche se non da protagonista.

Inter, pronti tre colpi dal Real Madrid

L'ultima annata l'ha disputata con la maglia del Chelsea in prestito e anche a Londra Kovacic ha vinto in Europa, portando a casa l'Europa League. Questa volta, tra l'altro, il giocatore era uno dei perni fondamentali dell'undici di Maurizio Sarri. I blues, però, hanno deciso di non trattare il suo riscatto. Da qui l'idea di un possibile ritorno a Milano con il direttore sportivo, Piero Ausilio, suo grande estimatore da sempre. Non è escluso che l'Inter possa chiedere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, anche per non aggravare troppo l'attuale bilancio.

Gli altri due nomi sul tavolo

Kovacic non è l'unico nome discusso tra Inter e Real Madrid. I nerazzurri cercano rinforzi che si sposino alla perfezione con il modulo di Antonio Conte. Il club meneghino cerca giocatori duttili che possano giocare in più ruoli. Uno di questi è Lucas Vazquez che potrebbe giocare sia a destra che a sinistra e potrebbe permettere all'attuale tecnico dell'inter di cambiare modulo anche a partita in corso. Anche in questo caso si potrebbe discutere di una cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il nome che fa sognare i tifosi, però, è quello di Marco Asensio. Il giocatore potrebbe lasciare il Real dopo l'arrivo di Eden Hazard che potrebbe restringergli ulteriormente gli spazi. in questo caso i blancos, comunque, accetteranno di trattare solo una cessione a titolo definitivo. La valutazione dell'attaccante spagnolo si aggira intorno ai sessanta milioni di euro e il suo acquisto diventerebbe possibile con la cessione di Ivan Perisic.