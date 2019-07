Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala. La Stampa, in edicola oggi e ripresa anche in Spagna da AS, racconta la trattativa che sarebbe stata intavolata tra bianconeri e Tottenham per la Joya, la quale potrebbe continuare nonostante ci sia molta differenza tra domanda e offerta. Oltre ai vice Campioni d’Europa anche Paris Saint Germain e Manchester United sono interessate e potrebbero partire all’assalto. Paratici aspetta l’offerta giusta, anche se tutto potrebbe cambiare in un incontro tra le parti che dovrebbe arrivare a inizio agosto.

Calciomercato Juventus: il Tottenham fa sul serio per Dybala

Il calciomercato della Juventus ha un nuovo fronte caldissimo. E’quello che riguarda Paulo Dybala, che dopo un anno da incubo con pochi gol e ancora meno partite di alto livello, ora potrebbe davvero partire. La prossima settima arriveranno segnali importanti sul futuro del numero 10. Come rivela Sportmediaset la Joya rientrerà a Torino l’1 agosto dopo le fatiche in Coppa America, con cinque giorni di anticipo sulla tabella di marcia.

Proprio in quei giorni ci sarà un incontro tra il ragazzo, Paratici e Maurizio Sarri che vuole fortemente capire quali sono le intenzioni di Dybala. Il tecnico già in sede di presentazione aveva detto di voler puntare su di lui, fino a pochi giorni fa il sudamericano sembrava convintissimo di restare a Torino.

In tutto questo la Juve aspetta, ad oggi un big deve partire per fare cassa, il prescelto è Cancelo che porterebbe in dote 60 milioni ma sul fronte del portoghese nulla si muove.

Così la cessione di Dybala non sarebbe impossibile, anche perché gli interessati in questo caso sono pronti ad accelerare. E’ il Tottenham soprattutto ad avere rotto gli indugi con un’offerta da 50 milioni che è stata subito rifiutata dai Campioni d’Italia. Tutto finito? Pare di no, Pochettino stravede per il giocatore e ieri il presidente del club britannico si è detto pronto a fare uno sforzo importante, che secondo i rumors (rilanciati da AS) significa alzare la cifra di altri 40 milioni, arrivando quindi fino a 90. Se davvero sul piatto arrivasse quel tipo di assegno l’addio sarebbe possibile.

PSG e United pronte ad inserirsi per Paulo Dybala

Il calciomercato della Juventus aspetta però un'altra novità sul fronte Dybala. Il Tottenham ha fatto il primo passo, ma Manchester United e Paris Saint Germain sono molto interessate e non è da escludere che possa scattare l’asta. I Red Devils vorrebbe fare dell’attaccante la grande stella del loro mercato, in Inghilterra si vocifera di un possibile scambio con Pogba pista però abbastanza difficile.

Per tutte le inglesi c’è una data limite ed è quella dell’8 agosto, quando chiude il mercato in Premier. O Tottenham e United chiuderanno entro quella data, oppure non se ne farà nulla e potrebbe quindi entrare in gioco il PSG di Leonardo. El Mundo Deportivo nei giorni scorsi ha rivelato che Dybala potrebbe essere addirittura pedina di scambio per Neymar. Ipotesi che sembra un po’ "fantamercato" ma la sostanza è che i parigini apprezzano il numero 10 bianconero e da quella parti con i soldi dello sceicco sono piuttosto abituati a prendersi ciò che vogliono.

Dybala via dalla Juve? Dopo l’1 agosto, al termine del confronto alla Continassa uscirà il verdetto: in caso di addio le pretendenti non mancano, mentre in caso di permanenza Sarri potrebbe reinventare il giocatore falso nove per cercare di rigenerarlo. Dopo il tormentone de Ligt, e quelli ancora da chiudere per Cancelli e Higuian è pronta una nuova telenovela per il calciomercato della Juventus: quella di Paulo Dybala.