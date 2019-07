Il mese di agosto potrebbe rilevarsi molto interessante dal punto di vista del Calciomercato: i grandi acquisti a livello europeo potrebbero non fermarsi ai trasferimenti di Hazard al Real Madrid, Griezmann al Barcellona e De Ligt alla Juventus, dal momento che ci sono tanti altri big che hanno chiesto la cessione alle rispettive società che ne detengono il cartellino. Pogba ad esempio vuole lasciare il Manchester United, con Real Madrid e Juventus che sarebbero le sole interessate al francese, così come Neymar, che ha dichiarato che non vuole più giocare nel Paris Saint Germain.

In Italia invece a tenere banco sono le notizie riguardanti soprattutto il mercato di Juventus, Inter e Napoli: a proposito dei bianconeri, ci sarà necessità di cedere diversi giocatori prima di investire in ulteriori acquisti. Investimenti che potrebbero riguardare soprattutto il settore avanzato: il nome più chiacchierato a tal riguardo, oltre a Icardi, è sicuramente quello di Federico Chiesa, che ha raggiunto la Fiorentina nella tournée americana.

Proprio il nazionale italiano si è incontrato con la dirigenza della Viola e, come conferma il 'Corriere dello Sport' avrebbe confermato la volontà di lasciare la società toscana.

Chiesa, braccio di ferro con i vertici della Fiorentina per essere ceduto

Come scrive il Corriere dello Sport, il centrocampista offensivo Federico Chiesa avrebbe incontrato il dirigente della Fiorentina Joe Barone, confermandogli la volontà di lasciare la società toscana.

Il giocatore si sarebbe confrontato con il dirigente chiedendogli la possibilità di lasciare la Fiorentina in quanto non avrebbe più stimoli a restare a Firenze. Parole che inizialmente sarebbe state recepite in maniera tranquilla da Barone che però avrebbe chiesto al giocatore se qualche società volesse investire su di lui. A tale domanda il giocatore non avrebbe risposto, cosa non apprezzata dal dirigente della Fiorentina, il quale poi avrebbe confermato la volontà di non cedere Chiesa neanche per 1 miliardo di euro, in quanto la permanenza del giocatore sarebbe stata promessa da Commisso ai tifosi della Fiorentina ed a un bambino malato. Promessa quindi che il presidente della società toscana non vuole disattendere.

La Juventus resta alla finestra per il calciatore viola della Nazionale

Resta però evidente il disappunto di Chiesa, che durante la foto in cui ha posato con la nuova maglia della Fiorentina, aveva il viso sicuramente non felice. Si aspettano ulteriori sviluppi della situazione, in quanto, come scrive il Corriere dello Sport, Barone avrebbe invitato il giocatore qualora fosse quella la sua volontà, a rendere pubblica l'intenzione di voler lasciare Firenze.

E proprio dietro il disappunto di Chiesa ci sarebbe la Juventus che potrebbe investire sul nazionale italiano.