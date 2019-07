L'Inter, dopo l'amichevole disputata contro il Lugano (vinta per 2 a 1 grazie ai gol di Sensi e Brozovic), è pronta a partire per la tournée asiatica dove sarà impegnata in alcuni match dell'International Champions Cup.

A tenere però banco sono sicuramente le notizie di Calciomercato, con la società di Suning che deve necessariamente rinforzarsi nel settore avanzato, data la probabile cessione di Mauro Icardi.

L'argentino è oramai fuori rosa, ha lasciato anzitempo il ritiro di Lugano e si allenerà a Milano in attesa che possa definirsi un eventuale trasferimento. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore vorrebbe la Juventus, avrebbe infatti rifiutato il trasferimento al Napoli.

Intanto, la dirigenza guidata Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è al lavoro per regalare almeno due punte ad Antonio Conte.

Il nome che più interessa è sicuramente Romelu Lukaku, anche se, dato il prezzo notevole richiesto dal Manchester United (si parla di 75 milioni di sterline), l'Inter potrebbe decidere di cambiare strategia ed investire su un'altra punta. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da SkySportsDe, l'Inter sarebbe interessata, in caso di mancato arrivo di Lukaku, su una punta dell'Eintracht Francoforte: Ante Rebic.

Inter, interesserebbe Rebic dell'Eintracht Francoforte

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da SkySportsDe, l'Inter sarebbe interessata alla punta croata Ante Rebic, classe '93 che gioca nell'Eintracht Francoforte, soprattutto nell'eventualità in cui dovesse non definirsi la trattativa per Lukaku.

Sempre secondo l'emittente satellitare tedesca, l'Inter avrebbe presentato già un'offerta da 30 milioni di euro per l'ex Fiorentina, ma i tedeschi avrebbero rifiutato in quanto valutano la punta della nazionale della Croazia almeno 40 milioni di euro. Come dicevamo però, l'Inter cerca anche un'altra punta e l'idea sarebbe quella di definire quanto prima l'acquisto del bosniaco Dzeko.

Il mercato dell'Inter

Oltre altri arrivi, l'Inter dovrà pensare anche alle cessioni: oltre a Icardi infatti, anche Radja Nainggolan è sul mercato, anche se il centrocampista belga potrebbe partire per la tournée asiatica.

Come già accennato Icardi avrebbe rifiutato l'offerta del Napoli, in quanto vorrebbe trasferirsi solo alla Juventus. I bianconeri sarebbero interessati al giocatore e vi sarebbe stato anche un presunto viaggio ad Ibiza dapprima di Paratici (per incontrare Wanda Nara, moglie e procuratore dell'argentino) e poi di Agnelli (che secondo Dagospia invece avrebbe parlato con Gabriele Giuffrida, l'intermediario che curerebbe il trasferimento di Icardi).

L'idea della dirigenza bianconera, comunque, sarebbe quella di attendere gli ultimi giorni di mercato per promuovere un'offerta al ribasso per la punta argentina.