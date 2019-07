Il mercato continua ad essere l'argomento principale, nonostante gli importanti match amichevoli che si stanno disputando in America ed in Asia, con la gran parte delle società europee che stanno disputando i match dell'International Champions Cup. Anche la Juventus ha iniziato questa importante competizione amichevole, disputando la prima partita contro il Tottenham (sconfitta 3 a 2) e la seconda contro l'Inter (vittoria ai rigori grazie ad una grande prestazione di Buffon).

La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato e di recente il direttore sportivo Fabio Paratici sarebbe stato a Londra per valutare le richieste di Aston Villa per Perin e quelle del City per Joao Cancelo. Altri giocatori a rischio cessione sono Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic, Kean. In tema arrivi il nome più chiacchierato resta quello di Federico Chiesa: il centrocampista offensivo ha incontrato la dirigenza toscana e gli avrebbe ribadito la volontà di lasciare Firenze, alla ricerca di nuovi stimoli professionali.

Il dirigente Barone ci ha tenuto però a precisare che il giocatore non è in vendita, cosa non apprezzata da Chiesa che sarebbe sceso dal bus scuro in volto e non ha parlato con i giornalisti.

Juventus, Chiesa vorrebbe i bianconeri

Come scrive Sky Sport, la volontà di Federico Chiesa sarebbe evidente: lasciare la Fiorentina ed accettare l'offerta della Juventus che avrebbe già un'intesa contrattuale con il centrocampista offensivo per quattro anni a sei milioni di euro a stagione.

Il giocatore, come è noto, sarebbe sceso dal pullman scuro in volto e ha poi posato con la maglia della Fiorentina senza accennare nessun tipo di sorriso. Il dirigente della Fiorentina Barone avrebbe ribadito che il giocatore non sarà venduto neanche per 1 miliardo di euro in quanto il presidente Rocco Commisso vuole mantenere la promessa fatta ai tifosi della Fiorentina e a un bambino malato.

Il mercato della Juventus

Il giocatore della Fiorentina resta uno dei giocatori che interessa alla Juventus man non è il solo: l'idea della dirigenza bianconera potrebbe essere quella di investire entro fine mercato sulla punta dell'Inter Icardi.

Come è noto l'argentino è praticamente fuori rosa nella società di Suning e apprezzerebbe un'eventuale cessione alla Juventus. Sull'argentino però ci sarebbe anche l'interesse del Napoli, che cerca rinforzi nel settore avanzato. Carlo Ancelotti avrebbe chiesto alla dirigenza il centrocampista offensivo del Real Madrid James Rodriguez, anche se le ultime indiscrezioni parlano di una possibile offerta per il giocatore del Lille Pepè, si parla di 55 milioni di euro più il cartellino di Ounas, centrocampista offensivo algerino arrivato l'anno scorso al Napoli.