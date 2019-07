La Juventus, vanta una rosa di spessore internazionale i cui giocatori spesso sono corteggiati dai top club europei e tra questi c’è Paulo Dybala che nelle ultime ore sarebbe nel mirino del PSG, alle prese con il malcontento di Neymar. Il brasiliano starebbe puntando i piedi per cambiare aria e la Joya potrebbe essere il suo sostituto. Il numero 10 bianconero rimarrebbe anche nei radar del Manchester United e voci di mercato avrebbero ipotizzato uno scambio con Paul Pogba, sogno di Paratici e del pianeta bianconero.

La Joya, dopo aver disputato la Copa America con l'Argentina, classificatasi terza, sta trascorrendo le vacanze con la sua fidanzata a Miami e a quanto pare non avrebbe nessuna intenzione di cambiare maglia. Dopo una stagione costellata da più ombre che luci, sarebbe in cerca di riscatto soprattutto ora che sulla panchina bianconera c'è Maurizio Sarri. Il tecnico di Valdarno, come ha dichiarato nella conferenza d'investitura, ritiene l'ex Palermo un dei giocatore talentuosi sul quale incentrare il suo gioco.

Le parole dell'ex Napoli avrebbero così supportato la convinzione dell'attaccante di Laguna Larga, ma anche quella della dirigenza della Continassa, che lo reputa un patrimonio della società. Solo un'offerta di 100 milioni di euro potrebbe far vacillare la triade dirigenziale.

I candidati per fare cassa

La necessità di fare cassa per la Juventus, in questo momento sarebbe prioritaria, dopo gli investimenti operati per acquistare Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Matthijs de Ligt e le pedine individuate a tale scopo sarebbero Joao Cancelo, Blaise Matuidi, Sami Khedira e Moise Kean.

Il portoghese avrebbe molto mercato, infatti interessa a Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City che a inizio mercato è stato vicino ad accaparrarselo, poi però il rifiuto dei bianconeri di accettare l'inserimento di Danilo come contropartita, avrebbe raffreddato l'affare, ma ciò non toglie che i cityzens potrebbero tornare all'attacco. I bianconeri dalla cessione del terzino destro vogliono incassare 55-60 milioni cash.

Matuidi ha un contratto in scadenza nel 2020 e non ha ancora rinnovato. Il francese sarebbe nel mirino di PSG e Monaco. Dalla cessione del numero 14 bianconero si vorrebbero ricavare 25-30 milioni. Khedira, ormai fuori dai programmi tecnici dell'allenatore, piace ai turchi del Fenerbahce e ai club di MLS. Anche Moise Kean potrebbe cambiare aria perché non ha ancora firmato un rinnovo abbozzato prima dell'Europeo under 21.

Il classe 2000 è seguito dall'Ajax e dall'Everton che avrebbe inoltrato un'offerta di 30 milioni di euro sul tavolo della Continassa, rispedita al mittente perché i bianconeri vorrebbero inserire nel contratto un diritto di riacquisto. il trasferimento di Mattia Perin al Benfica ha subito una battuta d'arresto visto che dopo le visite mediche si è verificata una divergenza di vedute sui tempi di recupero, ciò non toglie che i due club trovino l'accordo.

Se dovesse evaporare l'opzione Benfica, ci sarebbe il Porto molto interessato al portiere.