Luciano Moggi, ex direttore generale bianconero, ha trattato nel suo editoriale per Libero il mercato in entrata ed in uscita della Juventus. In primo luogo l'ex dirigente ha preso in esame l'affare Matthijs de Ligt ancora in corso: la mancata conclusione è dovuta alle richieste esorbitanti dell'Ajax, società detentrice del cartellino del centrale difensivo. Gli olandesi pretenderebbero 75 milioni di euro, ma l'opinionista è sicuro che la trattativa andrà a buon fine grazie all'intermediazione di Mino Raiola, agente del giocatore: "Non ha ancora concluso il trasferimento per le richieste esorbitanti della società, ma lo farà grazie ai buoni uffici di Raiola".

L'affare si è incamminato sul giusto binario grazie anche all'amicizia tra il vicepresidente Pavel Nedved e l'agente italo-olandese che ha curato bene i suoi interessi durante la carriera da calciatore, infatti ha favorito il suo passaggio dalla Lazio alla Juve. L'agente al momento starebbe cercando di abbassare i costi dell'operazione e sarebbe proprio questo il motivo per cui de Ligt non è sbarcato agli ordini di Sarri. Il diciannovenne, capitano dell'Ajax, ha già telefonato al nuovo tecnico per fare il punto sul suo ruolo in seno al progetto tecnico: "Non ci sono dubbi che sarà il rinforzo per il reparto difensivo come lo sono Rabiot e Ramsey per il centrocampo", questa la convinzione dell'intervistato.

Giocatori in e out

Per quanto riguarda i due centrocampisti, ingaggiati entrambi con la formula del parametro zero, giudica la doppia operazione geniale perché Paratici ha saputo muoversi in anticipo nei confronti della concorrenza e senza spendere un euro di cartellino ha preso due ottimi giocatori per rinverdire e dare maggiore qualità alla mediana. Moggi plaude anche il Buffon bis, come secondo di Szczesny perché il portiere sarà importante per il ruolo che svolgerà nello spogliatoio.

Paulo Dybala, dopo una stagione anonima, era considerato cedibile da Massimiliano Allegri, ma con Sarri secondo l'editorialista rimarrà ancora in bianconero, perché il nuovo tecnico è intenzionato a puntare su di lui, magari avvicinandolo alla porta. Mandzukic e Khedira sono destinati a salutare la Vecchia Signora, perché non rientrano nei piani dell'ex Napoli. Cancelo invece, secondo Moggi, verrà ceduto per finanziare la campagna acquisti. Gonzalo Higuain tornato a Torino, dopo un'annata trascorsa in prestito tra Milan e Chelsea va verso la possibile cessione alla Roma, nonostante al momento il Pipita faccia opposizione al trasferimento nella capitale.

I giallorossi, aspetterebbero la decisione dell'argentino per lasciare partire Dzeko, promesso sposo dell'Inter. È possibile, secondo l'ex dg, che nell'affare Higuain possa essere inserito Zaniolo.