Mercoledì 24 luglio, Inter e Juventus scenderanno in campo per una partita di ICC (International Champions Cup). L'amichevole di lusso si disputerà a Nanchino, nella splendida cornice cinese, alle ore 13.30 italiane. Dopo aver operato prepotentemente sul mercato, le due compagini italiane si troveranno l'una di fronte all'altra in una sorta di Derby d'Italia. Si tratta di un assaggio pre-campionato.

Pubblicità

Pubblicità

Ricordiamo che fra il 29 e il 30 luglio sarà annunciato il calendario della nuova stagione di Serie A 2019/2020.

Intanto domani Juventus-Inter sarà trasmessa in chiaro e non su una piattaforma a pagamento.

Dove vedere Juventus-Inter in tv e in streaming

Nel dettaglio, per vedere Juventus-Inter in diretta tv in chiaro, basta collegarsi a Sportitalia col tasto 60 del telecomando (Digitale Terrestre).

Pubblicità

Qualora la ricezione non dovesse risultare buona oppure il canale in questione non fosse visibile, si può sempre usufruire dello streaming online senza alcun problema. In questo caso bisogna andare sul portale 'Sportitalia.com' e gustarsi la partita anche attraverso il proprio smartphone o tablet.

Infine, in serata (alle 20.30) nella stessa emittente televisiva ci sarà la differita del match. In alternativa, attraverso le pagine social dei due club italiani, ossia dell'Inter e della Juventus, saranno annunciati gli eventuali punti salienti e i goal effettuati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

Probabile formazione di Juventus-Inter

La Juventus ha alle spalle una sconfitta contro il Tottenham per 2-3. Questo potrebbe essere il match del riscatto. Stavolta, però, il nuovo tecnico bianconero se la dovrà vedere con la formazione allenata da Antonio Conte.

È abbastanza probabile che in campo vedremo Cristiano Ronaldo dal primo minuto. In attesa di scoprire il loro futuro, durante questa partita potrebbero giocare anche Mandzukic e Higuain.

Per quanto riguarda l'Inter, il club nerazzurro è tra le rivali più ambiziose della Juve nella lotta per la vittoria del prossimo campionato. Per Antonio Conte questa partita ha una doppia importanza. Non solo deve fare i conti con la sua vecchia squadra, ma può sfruttare questa occasione per fare una sorta di primo bilancio volto a valutare al meglio come procede l'allenamento nerazzurro. Dunque, in questa partita dovremmo vedere la miglior formazione, con Handanovic in porta e la consueta difesa a tre. In attacco non è certo chi giocherà, ma si pensa ai giovani Longo e Puscas.

Pubblicità

Pronostici partita

Essendo un'amichevole estiva, è piuttosto difficile fare un pronostico certo. Viste la formazioni dei due club e le numerose assenze fra i nerazzurri, la Juventus ha più chance di vincere. Non a caso, la squadra allenata da Maurizio Sarri parte favorita su diversi siti di scommesse. Non resta che attendere il fischio d'inizio per scoprire quale delle due avrà la meglio.