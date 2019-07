L'Inter 2019-20 sta iniziando davvero a prendere forma. Sensi, Godin e Lazaro sono al momento gli acquisti più importanti effettuati dal club nerazzurro, che ha scelto un grande allenatore come Conte per puntare allo scudetto. Senza dimenticare che c'è una Champions League da onorare e nella quale andare il più avanti possibile. Altri giocatori approderanno alla corte dell'ex tecnico di Juventus e Chelsea, ma intanto possiamo abbozzare una formazione tipo in vista della prossima stagione che sta per iniziare.

Pubblicità

Pubblicità

Come giocherebbe ad oggi l'Inter

Antonio Conte è un allenatore che ha saputo alternare più moduli nella sua carriera, ma possiamo senz'altro dire che è il 3-5-2 quello che più rispecchia la sua idea di squadra. Uno schema con il quale ha vinto tanto in Italia con la Juventus e con il quale ha fatto bene anche in Nazionale. Probabilmente, dunque, vedremo l'Inter messa in campo con una difesa a tre, differentemente dalla linea a quattro proposta da Spalletti nella passata stagione.

Pubblicità

Nell'attuale formazione tipo dell'Inter 2019-20, che, inevitabilmente, potrebbe essere ritoccata dal Calciomercato appena iniziato, Handanovic sarebbe il titolare fisso tra i pali. Del resto l'esperto portiere sloveno è ormai da anni tra i migliori della Serie A. Un rendimento costante e un attaccamento alla maglia che lo hanno portato ad essere il capitano della squadra.

Sicuri anche i titolari nella retroguardia a tre. L'innesto di Godin è di primissimo spessore perché porta in nerazzurro un elemento con grande esperienza (anche a livello europeo) e con la capacità anche di mettere a segno dei gol pesanti. Insieme a lui i titolari dovrebbero essere Skriniar e De Vrij, che del resto hanno fatto molto bene anche nella passata stagione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Inter

Centrocampo da ritoccare, l'attacco sarà nuovo di zecca

Al momento a centrocampo il nuovo titolare della fascia destra sarebbe Lazaro, arrivato dall'Hertha Berlino, con Perisic sul lato opposto. In mezzo Brozovic regista, ai suoi lati Vecino e un altro nuovo acquisto, Sensi. Preso dal Sassuolo, è un mediano che abbina la qualità alla quantità. E non è finita, perché a breve Conte potrebbe anche avere a disposizione Barella. Il centrocampista del Cagliari è corteggiato ormai da mesi dal club nerazzurro, che rappresenta la sua prima scelta.

Un affare che potrebbe sbloccarsi a breve.

In attacco Icardi non sarà più titolare in quanto il DS Marotta ha detto chiaramente che l'attaccante argentino non farà parte del progetto Inter 2019/2020. Non è un mistero che l'Inter stia cercando due nuovi attaccanti per la prossima stagione, vale a dire Dzeko e Lukaku. Non è ovviamente scontato che arrivino in nerazzurro, ma le trattative confermano la volontà del club di cambiare pelle rispetto al passato.

Pubblicità

Lautaro Martinez sarà una pedina molto utile e l'Inter se lo terrà stretto, vista la buona Coppa America disputata. Politano potrebbe giocare sia da esterno destro di centrocampo che da seconda punta, per sfruttare al meglio la sua capacità di tiro. In ogni caso una grande Inter, pronta a duellare per lo scudetto.