La terza amichevole estiva del Napoli sarà contro la Cremonese allenata dall'ex calciatore partenopeo Massimo Rastelli. La gara sarà visibile in chiaro per tutti gli abbonati Sky il 24 luglio, sintonizzandosi sul canale Sky Sport Serie A, in alternativa potrà essere seguita in streaming utilizzando la piattaforma Sky Go. Questa sfida sarà un'ottima occasione per testare il grado di preparazione a cui sono giunti gli uomini di Ancelotti durante il lungo ritiro di Dimaro.

Amichevoli estive 2019 del Napoli

Il ritiro del Napoli a Dimaro è iniziato ormai da diversi giorni e, tra un allenamento e l'altro, Ancelotti ed il suo staff hanno deciso di giocare alcune amichevoli. Dopo la sconfitta contro il Benevento per 2-1, a cui hanno partecipato molti giovani della primavera e calciatori in procinto di partire, si giocherà anche il 19 luglio contro il Ferarpisalò e poi appunto il 24 luglio contro la Cremonese.

Per la partita contro la squadra di Rastelli il mister partenopeo dovrebbe ormai schierare una formazione composta da numerosi calciatori titolari (anche se sicuramente mancherà Koulibaly alle prese con la Coppa D'Africa ed Ospina in permesso dopo la Coppa America). Dopo più di venti giorni di ritiro, inoltre, le gambe dei giocatori dovrebbero cominciare a "sciogliersi" e quindi si potranno cominciare a vedere bel gioco e schemi applicati in maniera quasi perfetta.

Il tutto per preparare al meglio anche l'amichevole di lusso che poco dopo sarà giocata contro i campioni d'Europa del Liverpool. Infatti i partenopei il giorno 28 luglio affronteranno la squadra di Klopp, che avevano affrontato nel doppio confronto avvenuto nella fase a gironi della scorsa Champions League.

Dove vedere in tv Napoli-Cremonese?

L'amichevole tra Napoli e Cremonese sarà giocata mercoledì 24 luglio a Dimaro con inizio alle ore 17.30.

Sarà possibile seguire la gara gratuitamente per tutti gli abbonati al pacchetto calcio di Sky, collegandosi al canale Sky Sport Serie A. La partita infatti non verrà trasmessa in pay per view, a differenza delle quattro amichevoli internazionali che il Napoli giocherà successivamente contro Liverpool, Marsiglia e Barcellona.

Amichevole Napoli-Cremonese in streaming

La partita tra le squadre di Ancelotti e di Rastelli potrà essere seguita in alternativa anche in streaming.

Tutti gli abbonati a Sky potranno infatti usufruire gratuitamente della visione dell'amichevole sintonizzandosi alla piattaforma Sky Go. Per poterla utilizzare è sufficiente avere un qualsiasi dispositivo mobile, come un tablet o uno smartphone, o in alternativa è possibile accedervi tramite un apposito personal computer collegato ad una rete internet.