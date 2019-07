Inizierà sabato 24 agosto con i primi anticipi l'edizione 2019/2020 del Campionato Italiano di Calcio di Serie A. Tra poco meno di un mese sui campi di calcio italiani sarà già tempo di giocare e la lunga corsa al titolo, all'Europa ed alla salvezza terminerà il 24 maggio 2020 per consentire alla Nazionale un paio di settimane di preparazione in vista degli Europei. Infatti, a partire dal 12 Giugno 2020, gli Azzurri di Roberto Mancini cercheranno di farsi valere nel massimo torneo continentale per nazioni.

Quattro soste e tre turni infrasettimanali

La prima sosta del campionato ci sarà già domenica 8 settembre, momento in cui anche gli appassionati del Fantacalcio ritardatari si riuniranno per creare le proprie formazioni. Poi avremo una sosta ad ottobre, nel weekend del 13 e, di seguito, l'ultima sosta del 2019 che sarà il 29 dicembre, a cavallo tra Natale e Capodanno. Si nota immediatamente un ritorno al passato, niente Boxing Day e sosta natalizia dal 23 dicembre al 5 Gennaio.

La quarta sosta l'avremo in primavera e, precisamente, il 29 marzo.

I turni infrasettimanali, invece, saranno tre: il primo mercoledì 25 settembre, poi si giocherà mercoledì 31 ottobre e, infine, avremo partite di campionato anche mercoledì 22 aprile. Il girone di ritorno inizierà il 19 gennaio 2020.

Le novità e la prima giornata

Piccola news a livello di orari, con le partite serali che inizieranno alle 20.45 anzichè alle 20.30.

Molto interessante la novità a favore delle squadre che disputano le Coppe Europee: le squadre presenti in Champions League non potranno incontrarsi tra loro e non giocheranno contro squadre che disputano l'Europa League alla 6^, 9^, 12^ e 16^ giornata.

Si inizia subito con un ritorno al passato per il presidente Cellino che col suo Brescia andrà a Cagliari, in casa della sua ex squadra. Nella 1^ giornata subito Fiorentina-Napoli, la Juventus sarà di scena a Parma, incrocio tra romane e liguri con Roma-Genoa a Sampdoria-Lazio, Udinese-Milan e l'Inter di Conte che ospiterà al Meazza proprio la squadra della città natale del suo allenatore, il Lecce.

Subito match-scudetto e prima sosta

Big match importantissimi subito alla 2^ giornata che vedrà opposte le prime due classificate dello scorso campionato, Juventus e Napoli allo Stadium di Torino e il derby romano, con la Lazio che ospiterà i giallorossi prima della sosta dell'8 settembre. Il Milan attenderà il Brescia e l'Inter volerà in Sardegna in casa del Cagliari.

Poi la 3^ giornata con la Fiorentina che ospiterà la Juventus e il Milan che tornerà nella "fatal" Verona.

Sarà la 4^ giornata, in programma il 22 settembre che terrà a battesimo per la nuova stagione il derby milanese, col Milan che giocherà in casa. Altro match difficile per i nerazzurri alla 5^ di campionato nella quale, dopo tre giorni, ospiteranno la Lazio a Milano nel primo turno infrasettimanale. L'Atalanta di Gasperini andrà a saggiare le intenzioni della nuova Roma di Fonseca e il Toro di Mazzarri ospiterà il Milan.

Arriva poi una 6^ giornata non semplice per le milanesi, con l'Inter di scena a Marassi contro la Samp e il Milan che ospiterà la Fiorentina dell'ex Montella.

Derby d'Italia e altri scontri Champions

Quest'anno, la partita con maggior rivalità in Italia ci sarà alla 7^ giornata, con gli uomini di Sarri ospiti a San Siro dell'ex condottiero bianconero Conte. Dura per il Napoli, a Torino contro i granata mentre la Lazio ospiterà l'Atalanta all'8^ giornata.

Roma-Milan sarà l'incontro di cartello della 9^ giornata, mentre alla 10^ ci sarà Napoli-Atalanta in un match sicuramente frizzante. L'11^ giornata si preannuncia spettacolare con il derby della Mole in casa granata, Milan-Lazio e un durissimo Roma-Napoli.

Sarà allo Stadium la partita più seguita della 12^ giornata, con la storica sfida Juve-Milan, mentre i Campioni d'Italia saranno ospiti dell'Atalanta alla 13^, che vedrà anche il ritorno di Ancelotti in casa Milan. Alla 14^ giornata ci sarà il derby lombardo tra Brescia e Atalanta e alla 15^ Inter-Roma e Lazio-Juventus potrebbero essere fondamentali in chiave Champions e Scudetto.

Derby della Lanterna e gran finale

Genoa e Samp scalderanno Marassi alla 16^ giornata, così come sarà infuocata l'atmosfera alla 17^ per Atalanta-Milan. Finale difficilissimo per l'Inter che andrà a Napoli alla penultima, per poi chiudere con i Gasperini Boys alla 19^. Ultima giornata che potrebbe rivelarsi incandescente con Lazio-Napoli e, addirittura, Roma-Juventus. Le premesse per un bellissimo campionato ci sono tutte.