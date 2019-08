Il Calciomercato si avvia verso le battute finali e la Juventus è impegnata a piazzare gli esuberi, finora senza successo. Intanto Fabio Paratici è in giro per l’Europa per concludere, entro il 2 settembre, cessioni e possibili nuovi colpi di mercato.

Il summit tra il PSG e Jorge Antùn

Da settimane ormai Paulo Dybala conosce il suo status di uomo mercato e dopo aver rifiutato Manchester United e Tottenham potrebbe, suo malgrado, accettare la corte del PSG.

Il ds dei parigini Leonardo segue da tempo la Joya e l’avrebbe anche contattato personalmente perché lo vedrebbe come l’erede di Neymar, prossimo a lasciare la Ville Lumière. Ora che Coutinho, altro obiettivo dei parigini, si è accasato al Bayern Monaco e su consiglio del tecnico Tuchel, Leonardo sarebbe pronto a fare il primo passo per accaparrarsi il numero 10 bianconero.

Oggi, stando a quanto riportato da Tuttosport, sarebbe in programma un incontro tra l’agente dell’argentino, Jorge Antùn, e la dirigenza del club transalpino per capire se ci siano i presupposti in modo da intavolare la trattativa.

Vendendo Neymar, il club di Al-Khelaïfi avrebbe i mezzi necessari per accontentare le richieste del giocatore di Laguna Larga, del suo procuratore e della Juventus che valuterebbe il cartellino 70-80 milioni di euro.

Gli scenari dell'eventuale cessione

La dirigenza della Continassa starebbe aspettando l’esito del summit per capire se vendere o meno l’ex Palermo e procedere così con eventuali altri colpi o anche con scambi.

Intanto il PSG per affrettare la cessione di Neymar cercherebbe di smuovere Barcellona e Real Madrid proponendo il giocatore alla Juventus, ma da Torino ci sarebbe freddezza a questa proposta a causa dei costi fuori dalla portata della società.

Se poi la cessione di Dybala andasse a buon fine, Paratici potrebbe tentare l’affondo per Mauro Icardi, il quale avrebbe rifiutato il Monaco e starebbe prendendo tempo con il Napoli.

Il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis avrebbe dato un ultimatum all’argentino di Rosario che scadrà domani. L’ex capitano dell’Inter, però non vorrebbe rinunciare a trasferirsi sotto la Mole, ma il tempo stinge e i bianconeri oltre a Dybala avrebbero necessità di piazzare anche uno tra Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain per fare spazio a lui.

Il discorso di vendere prima di acquistare varrebbe anche per Federico Chiesa, con il quale il ds avrebbe raggiunto l’accordo economico prima del cambio di proprietà della Fiorentina, e ora nonostante la blindatura del nuovo presidente, l'italoamericano Rocco Commisso, rimarrebbe comunque un obiettivo per cui potrebbe valere la pena tentare un assalto in extremis.