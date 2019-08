Allo stadio Leonardo Garilli è tempo di derby: Franzini e Zironelli si affrontano nel match valido per la seconda giornata di andata del campionato di Serie C Girone B.

Entrambe le compagini devono riscattarsi, dopo un avvio un po' in sordina: i biancorossi non sono andati oltre al pareggio a reti inviolate nella trasferta contro la neo promossa Arzignano Valchiampo. Identica sorte per i canarini gialloblu, che invece a domicilio impattano con lo stesso risultato contro il Vicenza.

In palio tre punti importanti, per due squadre che ambiscono ad un posto play-off: dovranno provarci soprattutto i lupi biancorossi, dopo una stagione beffarda, al termine della quale gli emiliani sono passati dalla quasi certa promozione in Serie B alla delusione finale.

Piacenza-Modena, le probabili formazioni

In vista del derby emiliano in programma questa sera allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, i tecnici Franzini e Zironelli dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

PIACENZA (3-4-1-2):

MODENA (3-5-2):

Tabellino Piacenza-Modena

PIACENZA: in attesa delle formazioni ufficiali

MODENA: in attesa delle formazioni ufficiali

ARBITRO:

MARCATORI:

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO: