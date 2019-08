Che questa estate potesse essere caratterizzata dai rumors di mercato intorno a Mauro Icardi era abbastanza preventivabile. Che si arrivasse agli ultimi giorni senza conoscerne il sapore, però, sembrava meno pronosticabile. E adesso potrebbe esserci la svolta, visto che sull'ex capitano dell'Inter sarebbe piombato l'Atletico Madrid, alla ricerca di un attaccante di valore assoluto. I Colchoneros, tra l'altro, sfideranno la Juventus (altra squadra che sembrava interessata a Icardi) nella fase a gironi di Champions League.

Il centravanti argentino fino ad ora ha fatto resistenza a ha rifiutato le offerte arrivate in questi mesi. Il giocatore vorrebbe restare a Milano anche in questa stagione, ma queste certezze stanno traballando, soprattutto dopo il vertice avuto martedì pomeriggio con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e con il Presidente, Steven Zhang, che gli hanno ribadito come non rientri nel progetto, invitandolo ad accettare una delle offerte che arriverà in questi giorni.

Atletico Madrid forse su Icardi

Il futuro di Mauro Icardi, a prescindere dalla permanenza o meno all'Inter, sembrava potesse essere in Italia, anche per motivi familiari, vista la partecipazione della moglie e agente, Wanda Nara, a Tiki Taka. In realtà, qualcosa potrebbe cambiare in questi ultimi giorni di Calciomercato. Con il Napoli che si è defilato ingaggiando in queste ore Fernando Llorente e con la Juventus che non ha ancora fatto una proposta ufficiale, l'estero sembra essere rimasto l'unica soluzione per non trascorrere un anno in tribuna, senza giocare mai.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

E su di lui sembra essere piombato con forza l'Atletico Madrid, in cerca di un rinforzo in avanti. I Colchoneros erano fortemente interessati a Rodrigo, attaccante spagnolo del Valencia, ma la possibile mancata cessione di Correa al Milan sembra aver complicato non poco i piani della squadra di Diego Pablo Simeone. Una partenza che incide anche sulle casse degli spagnoli, che hanno investito più di centoventi milioni di euro per acquistare Joao Felix dal Benfica.

La proposta

Atletico Madrid e Inter starebbero discutendo del futuro di Mauro Icardi in queste ore. I Colchoneros vorrebbero il centravanti in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Cifra importante, ma che gli spagnoli non si farebbero problemi ad esercitare se il giocatore dovesse mostrare tutto il proprio talento come fatto a Milano fino a dicembre. Affinché, però, l'affare vada in porto con questa formula, sarà necessario che l'ex capitano rinnovi il proprio contratto con l'Inter, attualmente in scadenza a giugno 2021.

Questo per evitare che torni a Milano il prossimo anno ad un anno dalla scadenza. Un prestito che potrebbe essere anche oneroso e che, così, farebbe guadagnare qualcosa al club nerazzurro e gli farebbe risparmiare sull'ingaggio, che attualmente ammonta a quasi cinque milioni di euro a stagione. Nessuna possibilità di uno scambio con Alvaro Morata, che Conte volle al Chelsea.