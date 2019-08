Il Cagliari 2019-20 potrebbe essere davvero la grande rivelazione del prossimo campionato di serie A. La squadra sarda sta investendo tanto in questo calciomercato e lo conferma l'arrivo di due giocatori come Rog e Nainggolan. Senza dimenticare le tante trattative in essere che potrebbero portare in Sardegna altri giocatori di primo piano come Nandez e Defrel. In panchina è stato confermato Rolando Maran, navigato tecnico che lo scorso anno ha fatto bene e quest'anno è chiamato a ripetersi. Ma come giocherebbe ad oggi il Cagliari? Facciamo il punto della situazione.

Come giocherà il Cagliari: la probabile formazione

Maran dovrebbe schierare il Cagliari con il modulo 4-3-1-2, anche perché le opzioni sulla trequarti non gli mancano di certo. In porta confermato Cragno, portiere il cui rendimento cresce anno dopo anno, una vera sicurezza. Il calciomercato non ha portato rinforzi, almeno al momento, in difesa. Dunque a destra spazio a Cacciatore (con Mattiello come alternativa) e a sinistra invece dovrebbe esserci Lykogiannis.

Al centro difficile fare previsioni, l'accoppiata Ceppitelli-Klavan potrebbe essere quella favorita, con Romagna come prima alternativa.

Centrocampo davvero importante, con Cigarini in cabina di regia e i due nuovi acquisti Rog e Nainggolan come mezzali. Giocatori di spessore, che possono fare la differenza anche con i loro inserimenti offensivi. Non bisogna dimenticare poi che Nainggolan potrebbe giocare anche qualche metro più avanti (specie se arriverà Nandez) come trequartista, nonostante in quel ruolo Maran possa contare su Birsa e Castro, con quest'ultimo probabile titolare nell'attuale formazione tipo del Cagliari.

E in attacco Pavoletti non si tocca, viste le sue doti di bomber. Il ruolo di seconda punta è affidato a Joao Pedro, ma occhio come detto al mercato che potrebbe portare nuove pedine.

Ma il Cagliari attende altri grandi rinforzi

La formazione tipo di Rolando Maran potrebbe cambiare presto nel caso in cui arriveranno i giocatori dei quali si sta ormai parlando da tempo. Come ad esempio Nandez, centrocampista del Boca Juniors che sembrava essere ad un passo solo qualche giorno fa.

Ora la trattativa ha subito un rallentamento ma potrebbe essere un altro grande rinforzo a centrocampo, dove il Cagliari avrebbe davvero un terzetto da big. In attacco invece dovrebbe essere in arrivo Gregoire Defrel, attaccante che lo scorso anno ha giocato nella Sampdoria ma di proprietà della Roma. Di sicuro entrambi sarebbero titolari fissi nello scacchiere di Maran. E non bisogna dimenticare anche gli ultimi rumors su Ounas e Simeone, giocatori che - in caso di arrivo in Sardegna - renderebbero il Cagliari una formazione capace di ambire all'Europa.