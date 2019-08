Si avvicina il momento dell'asta del Fantacalcio di serie A per molti appassionati di questo fantasy game. C'è chi deciderà di farla poco prima dell'inizio del torneo, fissato per il 24 agosto (con l'anticipo Parma-Juventus), c'è invece chi la farà dopo le prime due giornate. La motivazione principale risiede nel fatto che il Calciomercato chiuderà il 2 settembre e dunque solo in quel momento le rose delle squadre non saranno più modificabili.

Uno dei consigli principali è quello di avere dei giocatori di diverse formazioni della Serie A, proviamo a suggerire allora qualche nome da appuntare nella propria lista.

Un giocatore consigliato squadra per squadra

Evitando di segnalare i nomi "scontati" dei grandi bomber come Ronaldo, tanto per fare esempio, guardiamo ad altri ruoli.

Nell'Atalanta un ruolo chiave l'avrà senz'altro Hateboer, laterale destro che sforna molti assist e che sa farsi trovare pronto in zona gol.

Nel Bologna ci si aspetta la definitiva consacrazione di Orsolini, nel Brescia la chiave sarà il baby fenomeno Tonali. Sarà un titolare fisso nelle rondinelle e dunque un uomo sul quale puntare al Fantacalcio, proprio come Nainggolan tornato a Cagliari e pronto a riscattarsi dopo aver salutato l'Inter.

La Fiorentina sta cambiando pelle quest'estate e uno dei giocatori chiave potrebbe essere Lirola, terzino destro appena arrivato e dal rendimento assicurato.

Consigliato l'attaccante Pinamonti nel Genoa: lo scorso anno ha fatto bene a sprazzi nel Frosinone e la serie A 2019-20 potrebbe vederlo nelle prime posizioni della classifica dei cannonieri. Andando nelle big, Godin si preannuncia come un grande acquisto per l'Inter, per le sue capacità difensive ma anche per la capacità di andare a segno sui calci piazzati. Nella Juventus invece il giocatore consigliato è Rabiot, centrocampista che sa fare praticamente tutto e che potrebbe mettere in risalto le sue qualità.

Nella Lazio Lazzari, laterale che è arrivato in biancoceleste dalla Spal, è un elemento chiave per corsa e capacità di offrire assist.

Nel Parma il suggerimento riguarda Karamoh, esterno offensivo che già conosce la serie A per aver giocato nell'Inter, mentre il terzino Depaoli potrebbe crescere parecchio nella Sampdoria di Di Francesco. Caputo è un attaccante che lo scorso anno ha segnato tantissimo con l'Empoli e che ora è pronto a rimettersi in gioco con la maglia del Sassuolo.

Sarà uno dei più combattuti all'asta, proprio come Petagna, centravanti della Spal.

Benzar potrebbe invece essere la rivelazione nel Lecce, Rafael Leao è un attaccante che con il Milan potrebbe tagliare la doppia cifra in fase realizzativa. Nel Napoli si può puntare a occhi chiusi sul centrocampista Fabian Ruiz, nella Roma questa potrebbe essere la stagione giusta per l'esplosione di Kluivert. Ultimi consigli per l'asta del Fantacalcio riguardano Izzo del Torino, Becao dell'Udinese e Bocchetti del Verona, tutti difensori che potrebbero avere un rendimento positivo.