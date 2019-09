Parma-Sassuolo, la presentazione del match

Trasferta vicina per il sassuolo di mister De Zerbi, che dopo la vittoria in casa della Spal per 3-0 domenica, si trova costretto ad affrontare un altro derby. Turno infrasettimanale in Serie A TIM, con i neroverdi attesi dalla trasferta del Tardini di Parma per la sfida contro i ducali allenati da D'Aversa. Ricordiamo che lo scorso anno non andò bene per il Sassuolo, sconfitto per 2-1 e autore di una gara non brillante per larghi tratti della partita.

I padroni di casa, dopo la sconfitta in casa della Lazio domenica sera per 2-0, devono vincere per rimanere agganciati alla classifica. Il tecnico ducale dovrebbe fare turnover e proporre quindi il 4-3-3 con Sepe a difendere i pali; in difesa Gagliolo scalpita per una maglia, nel quartetto con Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Pezzella; in mediana ballottaggio tra Kucka, non ancora al meglio e assente nella sfida di domenica contro la Lazio e Brugman, con il secondo favorito sul primo; in attacco Karamoh potrebbe giocare dall'inizio insieme a Gervinho e Inglese.

Ospiti che arrivano dalla vittoria contro la Spal nel primo derby stagionale per 3-0. Sicuramente mister De Zerbi farà turnover e farà giocare chi ha giocato meno, lasciando però in campo i migliori giocatori disponibili. Probabile quindi il 4-3-3 con Consigli confermato in porta; difesa confermata con Toljan e Peluso laterali, mentre interni saranno Chiriches e Ferrari; in mediana potrebbe partire dall'inizio capitan Magnanelli, con Obiang mezz'ala e Locatelli nuovamente titolare; in attacco confermati Caputo e Berardi, con uno tra Boga e Defrel. Out Marlon, Djuricic e Bourabia.

Parma-Sassuolo, le probabili formazioni

In vista dell'incontro Parma-Sassuolo, in programma questa sera allo Stadio Tardini, con fischio di inizio previsto per le ore 21.00, i tecnici D'Aversa e De Zerbi dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski. Allenatore: D'Aversa

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Obiang, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga.

Allenatore: Roberto De Zerbi