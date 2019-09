Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paul Pogba, uno dei giocatori più corteggiati dalla dirigenza bianconera nell'ultima sessione estiva. Il centrocampista francese alla fine è rimasto al Manchester United, nonostante su di lui ci fosse anche il Real Madrid, club che era disposto a mettere sul piatto cifre molto alte per assicurarsi le sue prestazioni.

Stando a quanto rivela il noto quotidiano britannico "Daily Star", Pogba sarebbe rimasto controvoglia in Gran Bretagna e sarebbe stato pressato da parte del suo sponsor tecnico "Adidas". Il centrocampista transalpino sarebbe stato persuaso dalla multinazionale, alla quale è legato per altri sette anni.

Il colosso tedesco, infatti, teme un'eccessiva svalutazione da parte del Manchester United, che da tanto tempo non riesce a conquistare trofei importanti.

Anche la Juventus, comunque, è rappresentata dall'Adidas, che dunque potrebbe preferire in futuro il trasferimento di Pogba a Torino. Da sottolineare anche il fatto che alla Juventus Pogba troverebbe un campione come Cristiano Ronaldo, fatto che potrebbe convincerlo a cambiare squadra già a gennaio, nel caso in cui il Manchester United non dovesse ottenere dei buoni risultati. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile colpo Pogba a gennaio

Stando alle ultime notizie trapelate, Paul Pogba avrebbe avuto contatti con diversi giocatori nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Stiamo parlando di Messi, Ibrahimovic, Griezmann, Varane, compreso il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane. Nel caso in cui decidesse di lasciare il Manchester United, comunque, la Juventus lo accoglierebbe a braccia aperte.

Pogba, infatti, è ancora molto legato all'ambiente bianconero e un suo eventuale arrivo farebbe letteralmente impazzire i tifosi della Juventus. Ritroverebbe i suoi connazionali Blaise Matuidi e Adrien Rabiot e formerebbe una coppia davvero molto interessante con Miralem Pjanic a centrocampo. Il Manchester United, comunque, non avrebbe alcuna intenzione di abbassare il prezzo del cartellino di Paul Pogba, che viene valutato intorno ai 200 milioni di euro.

Si attendono ulteriori indiscrezioni di mercato nelle prossime settimane. Intanto, continuano le voci su un possibile addio di Paulo Dybala, che ha collezionato due panchine in altrettante partite disputate dalla Juventus in campionato. Su di lui sarebbe molto forte l'interesse del PSG.